Ingatlanbazár 39 perce

Ki mondta, hogy mindenáron nyaraló kell a Balatonnál? Fűzfőfürdőn lakás is akad!

Mégpedig egyszerű halandók által is megfizethető áron. A lakás előnye a nyaralóhoz képest, hogy nem kell annyi füvet nyírni. Igen, a mindössze 21 millióért kínált otthonhoz 20 nm kert is jár. Úgyhogy az esti grill miatt sem kell aggódni. Egyedülállóknak, pároknak szuper megoldás lehet a most következő lakás!

Forrás: ingatlanbazár

“Eladó lakás Fűzfőfürdőn! A város egyik forgalmas utcáján helyezkedik el, a vonatállomás és Balaton part közelségében. Bevásárlási lehetőség 700 méteren belül. Kiváló befektetés lehet, nyaralni vágyóknak. 2018-ban felújított 25 nm-es lakás, melynek kialakítása a következő: a lépcsőházból a konyha és egyben ebédlő helyiségbe érkezünk és innen nyílik a szoba és fürdőszoba. A renoválás során a víz és villany vezetékek lettek cserélve. Az ablakok régi fa ablakok. Fűtése elektromos fűtőszőnyeggel és klímával megoldott. A meleg vizet villanybojler szolgáltatja. Kert és két tároló tartozik hozzá, valamint egy garázs. Parkolás közterületen lehetséges. [...]” További részletek és fotók az ingatlanbazar.hu oldalán!

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!