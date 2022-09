Mint megtudtuk, most már javul a helyzet, június végétől ugyanis megjelentek az első akkreditációval rendelkező képzőszervek, melyek között az országban negyedikként a Fejér megyei csapat is ott van. Ez talán nem is meglepő, hiszen évek óta jelen vannak a pilótaképzésben, mindemellett a társadalmi edukációból is kiveszik részüket, csakúgy mint kollégáik. A másik két tényezőre azonban továbbra is várnunk kell még: a növényvédő szerek engedélyezése még folyamatban van, a drónok típusminősítése már elkezdődött. Csakúgy mint az oktatás, habár permetezni még ott sem szabad. A vegyszert vízzel helyettesítik a képzés során.