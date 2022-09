A társaság őszi menetrendje megújult idén. A települések közötti menetrendi hajójáratokkal szeptember 11-ig, vasárnapig 11 útvonalon közlekedtek az utasok, és a sétahajók is még 11 kikötőből indultak. Az őszi menetrend szerint járnak a hajók hat útvonalon, a sétahajók pedig hét kikötőből szeptember 12. és 25. között. A hajózási társaság a megújult menetrend mellett több új programhajóval is várja az érdeklődőket ősszel. A Balaton közepén, a Badacsony katamarán fedélzetén a New Level Empire zenekar adott koncertet szeptember 9-én, amikor lejátszották az Áthajózhatnánk című Bahart-dalt is. Szeptember szombatjain 11 órakor indulnak Keszthely hajóállomásról a Kulthajók, és október 8-án körbekóstolhatjuk a Balatont a Gasztrokomp fedélzetén.

Az utóidényi menetrend szerint szeptember 12-től az első komp Szántód-révből 6.40-kor, az utolsó 20.00-kor indul. Tihany-révből reggel az első hét órakor indul, az utolsó pedig 20.20-kor hagyja el a kikötőt. Napközben a kompok a forgalom függvényében folyamatosan járnak a két part között.