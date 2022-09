A mai népszámláláshoz – ami kiterjed a teljes lakosságra, és a lakások jellemzőit is felméri – hasonlót 1869-ben tartottak először Magyarországon. Ezt követően nagyjából tízéves gyakorisággal tartottak népszámlásokat hazánkban, a tizenhatodikat a sorban – a koronavírus-járvány miatt egy év halasztással – idén ősszel, október 1. és november 28. között tartjuk meg, mondta el Rövid Irén, a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) szóvivője. Kiemelte, az adatgyűjtés több szakaszból áll. A KSH szeptember utolsó hetében minden magyarországi lakcímre felkérő levelet küld, amelyben megtalálható az a tizenkét jegyű kód, amellyel október 1. és 16. között a népszámlálás honlapján online ki lehet tölteni a kérdőívet. A szóvivő elmondta, azokat a háztartásokat, ahol nem töltötték ki elektronikusan a kérdőívet, számlálóbiztosok keresik fel október 17. és november 20. között. A számlálóbiztosok most először nem papírkérdőívre rögzítik a válaszokat, hanem táblagépen, elektronikusan teszik azt. Azok, akik sem online, sem számlálóbiztossal nem töltötték ki a kérdőívet, november 21. és 28. között a pótösszeírás során a települési jegyzőt felkeresve teljesíthetik az adatszolgáltatási kötelezettségüket.

A népszámláláson ugyanis kötelező a részvétel, aki megtagadja a válaszadást, azt akár kétszázezer forint közigazgatási bírsággal is sújthatják. Egy átlagos két-háromfős háztartásnak mintegy félórát vesz igénybe a kérdőív kitöltése. Az állampolgároknak ezúttal is személyi- és a lakáskérdőívet kell kitölteniük. – Előbbiben többek között a családi állapotra, az iskolai végzettségre, a nyelvtudásra, az egészségi állapotra és a munkaerőpiaci jellemzőkre kérdezünk rá, utóbbiban a lakással kapcsolatos legfontosabb ismertetőjegyekre kell válaszolni, például a lakás építésének idejére, a falazat típusára, a fűtés módjára, a lakás alapterületére, és azt is meg kell adni, hányan élnek életvitelszerűen – tartózkodnak a hét nagyobb részében – az adott címen – részletezte Rövid Irén. A kérdőív szinte valamennyi kérdésére kötelező válaszolni, azonban önkéntes a válaszadás például a fogyatékossággal, az egészségi állapottal, az anyanyelvvel, valamint a nemzetiségi és a vallási, felekezeti hovatartozással kapcsolatos kérdésekre. Rövid Irén ugyanakkor elmondta, mindenkit arra kérnek, a kérdőívnek az önkéntes részeit is töltsék ki, mert másképp ilyen részletes képet nem alkothatnak a társadalomról. A szóvivő megjegyezte, a kérdések alig-alig változnak egyik népszámlálásról a másikra, aminek az az elsődleges oka, hogy ez teszi lehetővé az összehasonlíthatóságot. A korábbiakhoz képest ugyanakkor idén újdonság lesz a kérdőívben, hogy a digitális jártasságot is felméri a KSH, például azt, mire használják az emberek az internetet, intéznek-e például ügyeket online. A lakások kapcsán az energiahatékonysági jellemzőkre is rákérdeznek, ez szintén változás a korábbiakhoz képest.

A népszámláláson nemcsak a Magyarországon élő magyar állampolgároknak, hanem azoknak a magyaroknak is részt kell vennie, akik átmenetileg – tartózkodásuk időtartama nem éri el a 12 hónapot – tartózkodnak külföldön, valamint a legalább három hónapja hazánkban élő külföldieknek is ki kell tölteniük a kérdőíveket.

Országszerte várhatóan közel 28 ezer, Veszprém megyében csaknem 1100 számlálóbiztos keresi fel a háztartásokat. A szóvivő kiemelte, a számlálóbiztosok toborzása még folyamatban van, aki szeretne jelentkezni a díjazással járó feladatra, a települési önkormányzatnál megteheti. Számlálóbiztos csak nagykorú állampolgár lehet, akik online képzés után végezhetik majd a feladatot a KSH által biztosított táblagéppel.

A népszámlálás pillanatképet ad a társadalomról: ez alapján tudható, hányan élnek Magyarországon, az összeírás segítségével ismerhető meg a társadalom demográfiai, nemzetiségi és vallási összetétele. Fontos adatokat szolgáltat a cenzus a foglalkoztatottságról és a háztartási jellemzőkről, valamint a begyűjtött információkat használják a helyi és az országos döntéshozatalban is a társadalmi, gazdasági, szociális fejlesztésekről szóló intézkedések tervezésénél, részletezte a KSH szóvivője.