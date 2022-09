Mint mondta, néhány év telt el azóta, hogy a technikusképzést visszaállították, így lassan tisztul kép annak kapcsán, hogy mindez mi mindent jelenthet. Szerinte például lehetőséget arra is, hogy szakképesítést is szerezzen a fiatal, és legyen továbbtanulási esélye is.

– A szakképzés nem zsákutca, hanem további lehetőségek tárháza – jelentette ki Markovszky György, aki egykor maga is technikumban végzett, majd hozzátette: – Ez az egyetemeken, főiskolákon előnyökkel járt számunkra. Amit 14–18 éves kor között nem tanul meg az ember, az később már nehezebb – sorolta az elnök.

Kérdésre válaszolva beszélt arról is a Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, hogy manapság, ha valaki az otthonában valamilyen munkát el szeretne végeztetni, ahhoz nem kap szakembert. Ha kap, akkor nem ritka, hogy egy-egy munkát fél-, netán egyéves várakozási idő után vállalnak.

– Ilyenkor sokan rájönnek, hogy maguk is meg tudnák csinálni. A fiatalkorban történt választás ezt hozza elő – tette hozzá –, ráadásul ez megélhetési forma. Hogy a megyében milyen szakemberből van hiány? Sajnos mindenből, ez igaz az összes manuális szakmára – zárta a beszélgetést Markovszky György.