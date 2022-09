– Az európai ökogazdálkodás napja ideális alkalom, hogy széles körben, a termelőkkel és a vásárlókkal közösen ünnepeljen a bioágazat. Egyúttal lehetőség arra, hogy áttekintsük az eddig elért szakmai eredményeket és a jövőbeni célokat, az érdeklődőket pedig szélesebb körben tájékoztassuk a biotermelés és az egészséges bioélelmiszerek előnyeiről – mondta el ezzel kapcsolatos tájékoztatójában Drexler Dóra, az ÖMKi ügyvezetője, aki egyben az IFOAM Organics Europe (Ökogazdálkodók Európai Szövetsége) alelnöki tisztét is betölti.Mint megtudtuk, a jeles napot tavaly az Európai Bizottság az ökogazdálkodás kulcsszereplőivel, az Európai Parlamenttel és az Európai Tanáccsal közösen indította el, hogy széleskörű összefogással népszerűsítse az ökológiai termelést. Az ökoágazat népszerűsítése azért is aktuális, mert számos előnyt kínál a jelenlegi krízishelyzetekben. Az ökológiai gazdálkodás termelékenysége szélsőséges éghajlati viszonyok esetén is figyelemre méltó.

Hazánkban is tartós problémának ígérkezik az aszály, amely esetén ez a gazdálkodási forma mintegy 30 százalékkal jobban teljesít, mint a hagyományos termelés. Az utóbbi időben egyre gyakrabban hallhatjuk, hogy a jelenlegi inputanyagválság (műtrágyák, növényvédő szerek, vetőmagok) tovább erősítheti a biogazdálkodás fejlődését, mivel az ökológiai termelés rugalmas ellenállóképessége sokkal nagyobb a kémiai növényvédőszerekre és műtrágyákra alapozott gazdálkodáshoz képest. Az ökológiai termelési mód ugyanis kevésbé függ az olyan külső tényezőktől, mint a dráguló műtrágya és kémiai növényvédő szerek, valamint a rövidebb ellátási láncok miatt kevésbé kitett a globális piac változásainak.Az EU-ban a Közös Agrárpolitika (KAP) továbbra is kulcsfontosságú eszköz az ökológiai gazdálkodásra való átállás, valamint az öko szaktanácsadás támogatásában. Az uniós cél, hogy 2030-ra a bioterületek aránya elérje a mezőgazdasági területek egynegyedét. Magyarországon a 10 százalékos területi részarányt célozták meg a szakemberek 2027-ig. Itthon jelenleg a mezőgazdasági művelés alá vont területek 6 százalékán végeznek ökológiai gazdálkodást. A további négyszázalékos növekedéshez pedig minden adott, hiszen 2015 óta több mint duplájára emelkedett bioművelésű területeink nagysága, 2025-ben pedig újabb ökológiai gazdálkodási pályázat nyílik meg a termelők számára.

Az Ökogazdálkodók Európai Szövetsége felhívására a jeles naphoz Európa-szerte számos rendezvénnyel kapcsolódtak a biomozgalom egymást inspiráló résztvevői. Az ökogazdálkodás négy alapelve: az egészség, az ökológia, a méltányosság és a gondoskodás szellemében hirdették meg rendezvényeiket. Szeptemberben az ÖMKi naptárában is minden hétre jutott akár több szakmai esemény, ezzel segítve a kutatási eredmények és jó gyakorlatok átadását a gazdáknak és a szakmai partnereknek. A szakemberek különös gondot fordítanak arra, hogy közérthetően, a hobbikertész közönség számára is élvezetesen és minél személyesebb formában osszák meg kutatási tapasztalataikat a közönséggel, hogy a ház körüli kiskertekben is átvehetők legyenek a jó gyakorlatok. Ennek köszönhetően a biotermények és -termékek iránt érdeklődők az elmúlt napokban Kérdezz! Felelek programban vehetett részt. Az online felületen keresztül hét különböző mezőgazdasági témakörben fogalmazhattak meg kérdéseket, amelyekre az ÖMKi szakemberei video üzenetekben válaszolnak.