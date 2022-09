– A megfelelő képzés nemcsak a biztonságos munkavégzés szempontjából kiemelt fontosságú, hanem a vállalatok számára rendeletben szabályozott kötelezettség is – derült ki Nagy Katalin, a gépkezelői tanfolyamok terén piacvezető DEKRA Akademie Nyugat-Magyarországi értékesítési vezetője minapi tájékoztatójából. A cég közleményéből kiderül, hogy a DEKRA képzései a teljes palettát lefedik a gépkezelői tanfolyamok terén.

Nem igazán létezik ma olyan gazdasági szektor, ahol ne használnának valamiféle emelő-, rakodó- vagy szállítógépet. Egyre több gép kezeléséhez kell megfelelő jogosítvány, az év eleje óta a törvény 82 munkagép esetén írja elő a meglétét. Fontos változás, hogy 2021. november 5-től a helyváltoztatásra nem képes emelőgépek kezelőinek is jogosítványra van szükségük a gépek kezeléséhez. Az építőiparban dolgozók között például a gépkezelők végzik talán a legveszélyesebb és a legnagyobb körültekintést igénylő munkát, így ebben az ágazatban is egyre jobban figyelnek a meglévő jogosultságokra, az alvállalkozóktól is megkövetelik a megfelelő képesítés meglétét.

– Legtöbb esetben a munkáltató a már végzettséggel rendelkező kollégáknak ajánl munkalehetőséget, emiatt a jogosítvánnyal rendelkező álláskeresők nagyobb eséllyel tudnak elhelyezkedni. A hatósági ellenőrzések megszaporodása miatt a munkáltatóknak is fontos, hogy minden munkakörben a megfelelő végzettséggel rendelkező kolléga dolgozzon. AZ OKJ-s képzési rendszer megszűnésével ma már nem bizonyítványt, hanem jogosítványt vehetnek a kezükbe azok, akik elvégeznek egy ilyen tanfolyamot. A DEKRA Akademie nemcsak ennek megszerzésében működik közre, hanem képzési tanácsadóként segít a cégeknek az új folyamatok áttekintésében. Tanfolyamaink között különösen népszerűek az emelő- és rakodógépek, beleértve a különböző személy­emelők, szerelőállványok és daruk kezeléséhez szükséges képzések, illetve a targoncák és egyéb szállítógépek vezetéséhez szükséges jogosítvány. Ez utóbbi kategóriába tartoznak többek között a dömperek, szivattyúk és folyadékszállító gépek, mint például a betonszállító mixerkocsi is. A földmunkagépekre megszerezhető jogosítvány a járművek széles skálájának kezeléséhez biztosít végzettséget. A traktoralapú földmunkagépek mellett a kotrók, földgyaluk, földnyesők és tömörítőgépek is ebbe a kategóriába esnek – tette hozzá a szakember.

Megtudtuk, hogy 2021-ben a DEKRA Akademie által szervezett gépkezelői képzéseken 98 tanfolyam alatt 2792 hallgató, illetve még az OKJ rendszerben 102 tanfolyamon 4014 hallgató végzett. 2022 első félévének adatai alapján már most jól látszik a növekvő igény a fenti képzésekre.