A bakonyi falu önkormányzati intézményeiben a spórolásra az energiahelyzet miatt van szükség. Az intézkedésekről, amelyek a lakosokat is érintik, Trojákné Szita Katalin polgármester tájékoztatta lapunkat. Azt is megtudtuk tőle, hogy a polgármesteri hivatal épületét illetően is átgondolják, hogyan tudnak takarékoskodni, hogyan tudják a költségeket csökkenteni, például kevesebb helyiség fűtésével. Az biztos, hogy önkormányzati alkalmazottól nem akarnak megválni, és jelenleg azt tervezik, hogyan tudják a könyvkölcsönzést továbbra is biztosítani. Valószínűleg a hét egy megadott napján, megadott időtartamban adnak majd ki köteteket és veszik vissza azokat az olvasóktól.

Igyekeznek megoldani, hogy tervezett rendezvényeket ne kelljen elhalasztani, ha az időjárás engedi, akkor szabadtéren tartják meg azokat, ehhez jó helyszín a közösségi kemencével ellátott rendezvényterük. A faluvezető reméli, hogy amit eddig említett, az elegendő lesz a hideg hónapok átvészeléséhez, csak remény szerinte, hogy mindez nem érinti hátrányosan a helybelieket, ugyanis a polgármester tudja, bármilyen nehéz a helyzet, fontosak az összejövetelek, a közösségi események. A szükséges lépésekről, intézkedésekről egyébként az önkormányzat természetesen több fórumon értesíti a lakosságot.