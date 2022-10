Mint mondta, a fő feladat a térség elhelyezése az Észak-Dunántúl, egyben Közép-Európa nyugati felének térképén. Ehhez meg kell találni azokat a módszereket, amelyekkel a környék csatlakozhat a dinamikusan fejlődő térségekhez és a helyben élők is megtalálják számításukat. Kiemelte, hogy Zala és Veszprém megye határán lévő, és Vas megye egy részét is érintő régiót történelme, a táj adottsága és a helyiek kapcsolatrendszere is összeköti. Így olyan helyi és kistérségi szintű megoldásokat kell keresni a Marcal-völgy települései számára, amelyek az ország területfejlesztési politikájához és gazdasági növekedéséhez is hozzájárulnak annak érdekében, hogy az elkövetkező tíz évben az unió öt legélhetőbb országa közé tartozzon hazánk.

Végh László, Sümeg polgármestere a konferencia után lapunk kérdésére elmondta, jó hír a városnak és a régiónak, hogy elindult végre egy folyamat, ami a közös gondolkodás jegyében a megye szélén lévő települések, járások gazdaságfejlesztését tűzte zászlajára. Hozzátette, Sümeg esetében sokat vár ettől, hiszen a szóban forgó térség közepén helyezkedik el a városuk, azaz bizonyos szempontból a fejlesztések központjaként lehet a településre tekinteni.

A Marcal-völgy fejlesztési lehetőségei címmel rendezett szakmai konferencián részt vettek az érintett települések polgármesterei, akik Navracsics Tibor országgyűlési képviselő, miniszter, Czunyiné Bertalan Judit, az Északnyugat-magyarországi Gazdaságfejlesztési Zóna komplex fejlesztéséért felelős kormánybiztos, V. Németh Zsolt Vas megye 3-as egyéni választókerületének országgyűlési képviselője, vidékfejlesztési államtitkár, Nagy Bálint Zala megye 2-es, egyéni választókerületének országgyűlési képviselője, beruházási államtitkár előadásaiból tájékozódhattak a térség gazdaságfejlesztésének lehetőségeiről, a kitörési pontokról, az együttműködés kialakításáról.