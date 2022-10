Az EuroAszfalt Kft., az Aszfalt Hungária Kft. és az ÚTGÉP Szerviz Kft. együttműködési szerződést kötött kedden az egyetem szabadalommal védett technológiájának hasznosításával az eljárás nagyipari méretű továbbfejlesztésére, amelynek következtében várhatóan évi több százezer tonna finom por és ugyanennyi hulladék műanyag újrahasznosítása válik lehetségessé.

Gelencsér András, a Pannon Egyetem rektora köszöntőjében elmondta, az intézményben több évtizedes múltra tekint vissza ez a fajta együttműködés az iparvállalatokkal. - A kutatásfejlesztési eredményeink, illetve a cégek felhasználási kapcsolódási lehetőségeire büszkék lehetünk, hiszen a valós problémák megoldásában működünk együtt. Az energiaválság sok új kérdést vet fel, emiatt a hulladékfelhasználás, és az útépítés haszontalan melléktermékeiből értékes alapanyagok gyártása a körforgásos gazdaság valós megelevenedése, amennyiben ez a projekt sikeres lesz – tette hozzá a rektor.

- Felkértük a Pannon Egyetemet, hogy kutassa ezt a területet, hiszen az ipari léptékhez a gépesítést meg kell tervezni. Emellett a műanyag újrafelhasználását is korlátozottnak tartom jelenleg. Ezeknek az anyagoknak az építőiparban való hasznosítását kiemelten fontos feladatnak látom – emelte ki Tabáni Tibor, az ÚTGÉP Szerviz Kft. ügyvezetője.

Bakos Zsolt, az Aszfalt Hungária Alapanyaggyártó és Építő Kft. ügyvezetője elmondta, aszfaltkeverék előállítójaként elmondhatja, hogy ez a szóban forgó por náluk is képződik a gyártáskor. A bányába való visszaszállítás sok energiát és költséget emészt fel, a különböző típusú kőanyagok porának keveredése a természet szempontjából tájidegen és problémát okozhat. Nagy László, az EuroAszfalt Építő és Szolgáltató Kft. ügyvezetője hozzátette, az a cél, hogy az ebből készült értékes termék eljuthasson a felhasználókhoz, a tervek szerint a nem túl távoli jövőben ez bekövetkezhet. Csillag Zsolt, a Pannon Egyetem kancellárja szerint a világjárvány, gazdasági válság és háborús helyzet a szomszédban mind aktuális probléma. Ám a jelenlegi legfontosabb feladat az energia- és hulladékfelhasználás ésszerűsítése.

A Pannon Egyetem stratégiai célja, amelynek megvalósításához a jelen együttműködés fontos lépés, hogy az ott folyó kutatások közvetlenül is hasznosuljanak a gazdaságban, valamint hogy az egyetem a körforgásos gazdaság európai központjává váljon.