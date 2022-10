A közel tizenöt millió forint értékű eszközbeszerzést Magyarország Kormánya a Magyar falu program által támogatta.

Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter, országgyűlési képviselő a falvakat támogató kormányzati politikáról beszélt köszöntőjében, amely – mint külön kiemelte – nem arról szól, hogy a falvakból városok legyenek, hanem arról, hogy az itt élők életkörülményei javuljanak. – Ne kerüljön amiatt senki hátrányba, ha faluban lakik. Ezért hirdette meg a kormány a Magyar falu programot, ami olyan – nem túl nagy összegű – beruházásokat segít megvalósítani, amelyekre az adott településen élőknek szüksége van. Utak, épületek felújítása, kommunális eszközök beszerzése, temető rendbetétele, mind-mind olyan pályázatok, amelyeket nem Budapesten, a tervezőasztal mellett határoztak meg, hanem a helyben élők igényeihez igazítottak – hangsúlyozta a miniszter. Hozzátette, a Lesencevidék az ország egyik legszebb vidéke, ám fontos, hogy ne csak emiatt, hanem erős közösségeiről, magas életszínvonaláról is ismerjék ezt a régiót.

Az ünnepségen Mészáros László János polgármester a szép számmal megjelent érdeklődőket részletesen tájékoztatta a közelmúlt fejlesztéseiről, így a már említett eszközbeszerzésen túl szólt arról a zártkerti beruházásról, amelyet az Agrárminisztérium több mint 24 millió forintos támogatásával tudtak megvalósítani. Ebbe a projektbe gyümölcsfák telepítése, útfejlesztés és szakrális emlékek felújítása tartozik. Mint elhangzott, belterületi utakra is érkezett 15,5 millió forint a Belügyminisztériumtól. A Lesencetomajon áthaladó főutca esetében viszont régóta szükség lenne a csapadékvíz elvezetésének végleges megoldására és járda kialakítására. A már korábban benyújtott 53 milliós pályázat – mint az most a miniszter tájékoztatójából kiderült – pozitív elbírálást kapott, így a polgármester örömmel jelentette be, hogy a szociális otthontól az „alsó" polgármesteri hivatalig terjedő útszakasz fejlesztésére megvan a keret.

A beszédek után Navracsics Tibor és Mészáros László János átvágta a traktornál kifeszített nemzeti színű szalagot, magát a gépet és a hozzá tartozó eszközöket pedig Stadler László Dezső plébános áldotta meg.