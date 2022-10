Van még jó néhány nap november elejéig – elseje a mindenszentek ünnepe, november 2-a a halottak napja – a keresztény világban, ám már ellepték a virágok és a koszorúk a veszprémi piacot. Ahol nem is olyan régen még dinnyét mértek, netán cseresznyét vagy barackot, ott most krizantémok sorakoznak. Az áruk 650 forintról indul. A virágtenger a vásárcsarnokban is folytatódik, ám aki a hétvégére szeretne főzni, az sem csalatkozhat, hiszen a zöldségespultok is rogyadoznak az árutól.

Fotós: Juhász-Léhi István/Napló

Egy kis ízelítő: vöröshagyma kilogrammonként 350 forint, a karalábé és a zeller 380, a sárgarépa egy százassal drágább. Ennyibe, azaz 480 forintba kerül a paprika is. Kora délelőtt van, nagy a tömeg, a parkolóban is vadászni kell a helyet. Igaz, ezt én gondolom csak így, mert ez egyik gyümölcsárus hölgy – aki Dunaföldvárról érkezett Veszprémbe – azt mondja, hogy ,,ez nem tömeg". Hogy miért? Nincsenek nagy sorok. ,,Látja, mi is nyugodtan beszélgetünk" – tárja szét a kezét. Náluk a szőlő 1200 forint. Csodálatos. Az illata is. Nyelek egyet, nem csak az ára miatt, hitettem el magammal, és kérek mindkettőből. Rám bízza, vegyem el én a fürtöket. Közben a pultban mellette álló férfiemberrel megbeszéljük, hogy mennyi munka és szerencse kell – a szőlőhöz is. Sok összetevős. Ebben maradunk, viszont viszek egy kis szilvát és körtét is. Legutóbb az egyik nagyáruházban próbálkoztam néhány hasonló gyümölccsel. Az ára jó volt, az íze nem, merthogy az nem volt.

Fotós: Juhász-Léhi István/Napló

Vissza az árakhoz! A sütőtök kilója 480 forint. A hagyma itt is 350, míg a burgonya 380, a paszternák 780 forint. A petrezselyem 150, az édes paprika 490, az uborka és a paradicsom 980 forint. Oda kell figyelni, hogy miből mennyit és mire. Odébb szépen csomagolt dióbélre lelek, amiért kilónként 4500 és 5500 forintot kér egy idős úr. Az almák közel vannak a félezer forinthoz kilónként, a tojás darabja pedig egy százas. Szegény unokaöcsém, András! Tíz tojásból tolta a reggelit. Ezen még ő is elcsodálkozna, ha velünk lenne – mégis meg(v)enné...