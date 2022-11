“Somló...izgalmas borvidék, gyönyörű táj, hatalmas séták, vendégváró pincék... van itt egy kis csodahely ami eladó lett. A hegy ÉK-i részén található ez a különleges kis házikó. A ház 2 szintes, alapterülete 2x23 m2. Alul borospince -mely jelenleg kiszolgálóhelyiségként működik - felül pedig egy hangulatos szálláshely, ahol 2-6 fő elfér.

Forrás: Ingatlanbazár

A lakótér egy amerikai konyhás nappaliból és egy fürdőszobából áll, felette két db kétszemélyes fekvőgaléria (kuckó). A terület 3 helyrajzi számon van, melyek össz alapterülete 2900 m2. Villany bevezetve, fűtését egy fatüzelésű kazán biztosítja, a hőleadás radiátorokon keresztül történik. A hegyen vezetékes víz és csatornahálózat nincs kiépítve. A telken két ciszterna is ki lett alakítva, melyből az egyikben az esővizet gyűjtik, a másikat időszakonként feltöltik iható, tiszta vízzel. Hétvégi háznak, de vendéglátáshoz is jó adottságokkal bír. Burkolt úton megközelíthető. Ideális magáncélra, de vendéglátásra, vagy szálláshelyként üzemeltetve is jól hasznosítható. [...]”

