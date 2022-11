A szakmai zsűri dupla arany, arany, ezüst és bronz minősítést adott át.

A gin három éve érhető el a magyar piacon, az ötletgazda, Fehér Péter családja több szálon is kötődik a tóhoz, innen az ötlet, hogy a gin a Balatonról, a tó kitűnő hangulatáról szóljon. Az ital népszerűsége egyre növekszik.

Kellemes, harmonikus ízében a bodza, a muskotályos szőlő, a birs és a levendula aromái a Balatont, a balatoni életérzést, a nyarat idézik, és az összetevők mind tó környéki beszállítóktól valók.

Családi vállalkozásuk, a Somló Spirit pálinkafőzde a tó közelében, a Somló hegy lábánál található, mely a balatoni borrégió része, és ott készült a gin is.

– Bíztunk a díjban, de abban nem, hogy dupla aranyat kapunk és elérjük a legmagasabb pontszámot – mondta Fehér Péter. Hozzátette, nagy megtiszteltetésnek tekintik a díjat, az ital egy csapatmunkának köszönhető.

Nemrég a Veszprém–Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa kiemelt rendezvényén, a Balaton Wine & Gourmet Fesztiválon mutatták be a győztes gint.