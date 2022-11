Kérdésünkre elmondta, a csarnok kivitelezési és sportszakmai szempontból egyaránt megfelel korunk elvárásainak. Belül a szabványos kézilabdapályához háromszáz fős lelátó készült, a szükséges infrastruktúrával együtt. Sümeg számára hatalmas előrelépést jelent a csarnok átadása, hiszen eddig az iskolai tornaterem adott helyszínt a sportrendezvényeknek. Maga az épület elhelyezése is szerencsés, mivel a futballpályával határos, ami a jövőben jelentősen megkönnyíti a sportprogramok szervezését, és nagyobb mozgásteret is biztosít. A projekt a Nemzeti Sportközpontok (NSK) támogatásával indult, s amint azt a polgármestertől megtudtuk, a létesítmény üzemeltetését is az NSK végzi majd, a tanuszodához hasonlóan. Az önkormányzat a helyszínt biztosította, s majd a csarnok használatának előnyeit élvezi a jövőben.

Fotó: önkormányzat

– Sümegen valaha magas színvonalon űzték a kézilabdát, bízom benne, hogy ez a szép új csarnok segíti majd a sportág újbóli felemelkedését a városban – tette hozzá Végh László.