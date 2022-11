Amint azt Sziládi-Kovács Tibor, Az év kutyabarát helye kampány projektvezetője a közösségi oldalon hírül adta, az utóbbi évek eseményei tagadhatatlanul nagy terhet róttak a turizmusban és vendéglátásban dolgozókra. A két évvel ezelőtti járványügyi korlátozások miatti bevételkiesés és egyéb nehézségek miatt több kutyabarát partner is bezárásra kényszerült. Ezt idén tetézte az energiaár-robbanás okozta gazdasági válság. Emiatt is kellemes meglepetés volt, hogy Az év kutyabarát helye kampányban való részvételi szándék idén is megmaradt, sőt több új kutyabarát szálláshelyet vagy vendéglátóhelyet ismerhettek meg a kutyabarátok az idei kampánynak köszönhetően. Az idei kampányban kiemelt jelentkezés volt tapasztalható a kutyabarát munkahelyek részéről.

– A 2014-től minden évben megrendezett Az év kutyabarát helye kampány egyik fő célkitűzése, hogy októberben kiemelt figyelmet fordítsunk a kutyabarátságra, a hazai kutyabarát szolgáltatások és a felelős kutyatartás népszerűsítésére. Ebben az összes hazai szereplőt megszólítjuk, aktivitásra buzdítjuk, bevonjuk a kutyatartó, állatszerető embereket is – mondta a főszervező. A díjátadó eseményt idén Keszthelyen rendezték, a szervezők vallották, hogy nagy büszkeséggel tölti el őket, hogy idén is – három ilyen, embert próbáló évet követően – még mindig töretlen az érdeklődés és jelentkezés Az év kutyabarát helye kampányra.

– A kezdetekkor még az volt a cél, hogy felhívjuk a figyelmet a kutyabarátságra, bevonjuk a kutyabarát szolgáltatásokat annak érdekében, hogy együtt népszerűsítsük a kutyabarát filozófiát. Idén is bebizonyosodott, hogy a kampány azóta már túlnőtt önmagán. A kutyabarát turizmus fejlődésének, a kutyabarát szolgáltatások mennyiségi és minőségi növekedésének köszönhetően egyre többen szeretnék megmutatni, hogy kutyabarátok. A mi küldetésünk ebben pedig az, hogy folyamatos segítséget, kommunikációs lehetőséget biztosítsunk ezeknek a helyeknek, szereplőknek, hiszen ezzel közösen, hatékonyan járulhatunk hozzá a hazai kutyás társadalom fejlődéséhez is” – mondta Sziládi-Kovács Tibor.

Az év kutyabarát helyei között 2022-ben étterem kategóriában megyénkből Kutyabarát Balaton különdíjat kapott a Zománc Bisztrócska Vászolyon és a Hableány Étterem Badacsonytomajon.