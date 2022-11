Minőségi termelői és kézműves portékákkal, gyermekprogramokkal, játszóházzal, állatsimogatóval, gasztroudvarral várják az érdeklődőket. A elmúlt években a gomba vagy éppen a csipkebogyó volt az expó témája, míg idén a méz lesz. – Rengetegen vannak Veszprém megyében és a Bakonyban, akik mézzel foglalkoznak, nem is volt kérdés, hogy idén a méz köré épül a tematika – mondta Sövényházi Balázs. A rendezvény ötletgazdája, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Veszprém megyei elnöke hozzátette: amikor kiderült, hogy ez így lesz, jelezték a szervezők a kiállítóknak, így a standokat is ebben a szellemben díszíthetik a vásározók. A méz nem csak desszert – ez az idei szlogenje a gasztroudvarnak, ahol nem csak édességként lehet majd kóstolni Kocsis Bálint mesterszakáccsal, aki a színpadon fog főzni.

Újdonság lesz az is, hogy a méz és a méhészet tematikus sátorba az Országos Magyar Méhészeti Egyesület, illetve az expóra az Ezeréves határról, az erdélyi Gyimesbükkről érkező vendégek hoznak majd havasi mézet is, és bemutatják néptánc- és szakácstudományukat is. Megtudtuk azt is: minden korosztályt várnak, és a korábbi expókból kiindulva közel háromezer gyermekre számítanak a szervezők a három nap alatt.

Felvetettük, évről évre nagy szeretettel szervezik a Bakony Expót, vajon miért fontos ez számukra? – Amikor kitaláltuk ezt a rendezvényt és felkerestük az ötlettel Porga Gyulát, Veszprém polgármesterét, azt szerettük volna, ha a vidék ízeit bevisszük a megyeszékhelyre – árulta el Sövényházi Balázs. – Úgy érzem, az időpont is kitűnő, hiszen akár már a karácsonyi bevásárlás egy részét is meg lehet itt ejteni.

A rendezvény ötletgazdája kiemelte, egy helyi csapat építi és szervezi az expót, de a fellépők is megyeiek, környékbeliek.

A nyitvatartásról: november 11-én, pénteken 14–19, szombaton 9–19, vasárnap 9–18 óra között kínálják a termelők, vásározók és kézművesek portékáikat.