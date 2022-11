Sokan voltak kíváncsiak a Veszprém Megyei Kutató-Mentő Szolgálat Alapítvány kutyás bemutatóira is. A látogatókat zenés-táncos mesejáték-előadás és villámsokadalom is szórakoztatta, valamint hasznos információkhoz juthattak a Laczkó Dezső Múzeum Méz-Méh-Méhészet interaktív foglalkozásán. A legkisebbeket az állatsimogató jószágai – nyuszik, malacok, kacsák, libák, kecskék és bárányok –, valamint futóbiciklipálya, karikahorgászat, célbalövészet és egyensúlypróba is várta.