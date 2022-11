– A hetedik megyei vadászkamarai trófeaszemle olyan nap, amelyen a vadászat iránt elkötelezettek és a szakma csodálói is láthatják a vadgazdálkodási munka eredményét, felidézhetik ezzel kapcsolatos élményeiket. A rendezvény összetartó ereje sem lebecsülendő, fontos a közös célok megfogalmazása, az összehangolt szakmai alapok kialakítása, amelyekhez minden érintett jó szívvel tud csatlakozni, tudja azokat támogatni. A megyei vadászkamarának nagy szerepe van az összefogás megteremtésében, a sport- és a hivatásos vadászok összefogásában, és a téren is hatékony munkát végez, hogy a közönség széles rétegeivel megismertesse tevékenységüket. A vadászat, a vadgazdálkodás nem elszakítható a társadalom más területeitől, a vendégvadászok például vendéget jelentenek a vendéglátásban, a szállásadóknál, a környék gazdagodását szolgálják, és egyben a vidék megtartóerejét növelik. A magyar vadászati kultúra egyetemes kultúránk része, a hagyományainak továbbvitele az értékek megtartását eredményezi. A megyei kormányhivatal mint vadászati hatóság járul hozzá a közös gondolkodáshoz, informális szakmai egyeztetésekkel is, s idén több kihelyezett trófeabírálatot tartottunk. Büszkék lehetünk a kísérő vadászok munkájára – mondta el Takács Szabolcs Veszprém megyei főispán, az Országos Vadgazdálkodási Tanács elnöke.