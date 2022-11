Az építkezés ütemezéséről, a munkahelyteremtésről és biztonsági kérdésekről is beszélgettünk Michael Krebsszel, a Rheinmetall várpalotai gyáregységének vezérigazgatójával. Mit érdemes tudni a Rheinmetall cégcsoportról, milyen tevékenységet végeznek Magyarországon és világszerte? – A Rheinmetall egy a német tőzsdén is jegyzett gazdasági társaság. Egy integrált technológiai cég, ami a védelmi ipar mellett az autóiparban is érdekelt, valamint a gépgyártás és más mérnöki ágazatok egyéb területein is technológiai szolgáltatásokat és megoldásokat nyújt a megrendelőknek.



– Több kontinens ötvenkét országában mintegy 200 leány­vállalata és 25 ezer munkavállalója van a Rheinmetall cégcsoportnak. Számunkra ki- emelten fontos az innováció, az új termékek és technológiák fejlesztése, valamint a környezeti fenntarthatóság. A vállalatcsoport 2035-re célul tűzte ki, hogy a cégcsoport egésze karbonsemlegessé váljon, minimalizálva ezzel környezeti lábnyomát.

– A várpalotai beruházást a Rheinmetall fegyver- és lőszerdivíziója végzi. Ez a részleg olyan termékek fejlesztésén és előállításán dolgozik, amelyek modern tűzerőt biztosítanak, és ezzel párhuzamosan a legmodernebb haderő- és infrastruktúra-­védelmi potenciál kiépítését teszik lehetővé. A fókuszban az államok szárazföldi fegyveres erejének történő szállítás áll, de egyes csúcstechnológiájú termékek és szolgáltatások a légierő és a haditengerészet rendszereibe épülnek be.

– A Rheinmetall fontos partnere a magyar kormánynak, amelynek stratégiai célja a védelmi ipar fejlesztése. Ennek része a várpalotai mellett a zalaegerszegi gyártókapacitás és fejlesztőközpont, ahol harcjárművek (például a Lynx) készülnek, a budapesti részleg, amely a szenzor-, informatikai és információtechnológiai területen működik együtt a Magyar Honvédséggel, de a terveink között szerepel egy a civil elektromobilitással összefüggő, a védelmi iparhoz nem kötődő beruházás Szegeden is – mondta Michael Krebs, a várpalotai gyáregység vezérigazgatója.

Beszéljünk kicsit bővebben a várpalotai beruházásról. Milyen ütemben valósul meg a termelési központ? Mikor kezdődhet el az építkezés, illetve a gyártás?

– A várpalotai beruházás kapcsán két különböző fázisról kell beszélnünk. Az első egy közepes kaliberű lőszerek gyártására való üzem felépítése, amelyeket többek között a Lynx harcjárművekben használnak majd fel. A beruházás alapkőletételi ünnepsége terveink szerint december közepén lesz Várpalotán, a sorozatgyártás pedig 2024 harmadik negyedévében indulhat el. A második fázisban tovább bővül majd a gyártókapacitás, s további termékekkel bővül a paletta. Olyan lőszereket tudunk majd gyártani, amelyeket például a Magyar Honvédség által is rendszerben tartott Leopard 2-es harckocsikban használnak. A termelés egy része a Magyar Honvédség igényeit szolgálja majd ki, de a magyar exportelőírásokat maximálisan betartva nemzetközi piacon is értékesítjük a ter- mékeket. A második ütemben a gyártás várhatóan 2025-ben indul majd el, s az azt követő években fog kiteljesedni. Itt érdemes megemlíteni, hogy a Rheinmetall további tevé- kenységek meghonosítását is tervezi Várpalotán (új termékek fejlesztéséhez kapcsolódó K+F-tevékenység), de ezek egyelőre tervezési szakaszban vannak.

Hány munkahelyet teremtenek Várpalotán, és milyen képzettségű emberekre lesz szükség a gyárban?

– Az említett két ütem megvalósulását követően összesen mintegy 200 munkavállaló fog dolgozni az újonnan létrejövő várpalotai gyárban. Az első munkavállalókat már az elkövetkező hónapokban fel fogja venni a vállalat, a beruházás folyamatos bővülése során pedig egyre több dolgozóra lesz szükség. A gyártásban éppúgy, mint a minőségbiztosításban, a beszerzésben, a raktározásban, az üzem fenntartásában és működtetésében, adminisztrációs területen, s olyan speciális képzettséggel és tudással rendelkező szakértők felvételét is tervezzük, akik lőszerek vagy robbanóanyagok gyártása terén szereztek tapasztalatot.

Minden munkakörhöz kötelező lesz az idegennyelv-tudás?

– Ez a pozíciótól függ. Például a termelésben dolgozó munkavállalók esetében nem lesz elvárás a németnyelv-tudás, ám a menedzsmentben vagy az adminisztratív munkakörökben, ahol a mindennapi feladatok között lesz az anyavállalattal, a német vezetőkkel való kapcsolattartás és együttműködés, ott természetesen szükséges lesz az angol vagy német nyelv ismerete.

A biztonság kulcskérdés egy védelmi ipari beruházás esetén. Milyen intézkedések garantálják ezt a várpalotai gyár esetében?

– Természetesen nagy hangsúlyt fektetünk a gyár biztonságára. A gyártási termékek köre miatt olyan védelemmel lesz ellátva a komplexum, hogy illetéktelenek ne tudjanak bejutni a gyár területére. Az itt élőket és a leendő dolgozókat azonban minden bizonnyal jobban érdekli a termelésbiztonság kérdése. A maximális biztonságot garantáló intézkedéseket különböző csoportokba sorolhatjuk ezen a területen. Az első a legfejlettebb és legmagasabb biztonságot garantáló technológia, aminek megfelelően a várpa- lotai gyártókapacitás a jelenleg rendelkezésre álló legmodernebb, kifejezetten ennek a gyárnak a biztonságos működésére kifejlesztett berendezé- sekkel működik majd. A ma- gyar jogszabályok és a NATO- előírások mellett a Rheinme- tall belső, a német biztonsági sztenderdeken alapuló biztonsági előírásainak is meg kell felelnie a műszaki tartalomnak. A gyártókapacitás minden modern biztonsági eszközzel fel lesz szerelve, emellett speciális, az adott munkakörnek megfelelő védőfelszereléssel is ellátjuk majd a dolgozókat. A maximális biztonság érdekében a szervezeti struktúrában modern ellenőrzési és irányítási rendszereket vezetünk be, továbbképzéseket, gyakorlatokat tartunk a munkatársaknak. Mindezt a legfejlettebb vállalatirányítási informatikai rendszerrel együtt alakítjuk ki, ahol a biztonságos működés élvez elsődleges prioritást.

– Végül engedjen meg egy személyes történetet. Koráb- ban egy, a várpalotaihoz ha- sonló gyártóegység biztonsá- gáért feleltem, s azt tapasztal- tam, hogy a lőszerek előállítá- sa során a munkabiztonsági tu- datosság, az erre való érzékeny- ség és motiváció a termelés- ben dolgozó munkavállalóktól a menedzsmentig átlagon felüli volt, ami egyébként is jellemző a védelmi iparban. Ez is igazolja cégünk elkötelezettségét munkavállalóink biztonsága iránt, akik számunkra a legnagyobb értéket hordozzák, ezért kiemelkedő hangsúlyt fektetünk képzésükre, fejlődésükre és motivációik folyamatos erősítésére. Végül szeretném kiemelni, hogy a Rheinmetall és az itt dolgozó német menedzsment hosszú távú stratégiai partnere szeretne lenni Magyarországnak és Várpalotának. Nagyon nagy várakozással tekintünk a jövő elé, mindent meg fogunk tenni azért, hogy hatékony legyen az együttműködésünk, és a helyi közösség részei legyünk. Ez kulcsfontosságú számunkra, hiszen Várpalotával karöltve, a várossal együtt szeretnénk fenntartható és sikeres üzleti tevékenységet folytatni.