A rendezvény pénteken kora délután nyitotta meg kapuit. Feldman Zsolt, az Agrárminisztérium mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős államtitkára megnyitójában hangsúlyozta, a rendezvény országosan és nemzetközi szinten is kiemelkedő kínálatot nyújt a térség gasztronómiai, kistermelői és kézműves termékeiből. Az államtitkár köszönetet mondott a mezőgazdasági termelőknek azért, hogy jó minőségű termékek kerülnek a magyar háztartások asztalára még az aszály és energiaválság sújtotta jelenlegi időszakban is. Győrffy Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke kiemelte, a program felhívja a figyelmet a térségben gazdálkodókra és a helyi értékekre. A rendezvény kiemelt terméke, a méz kapcsán elmondta, Magyarországon 20 ezer méhész dolgozik. Hozzátette, évente 250 ezer tonna mézet állítanak elő az Európai Unióban, ennek tíz százalékát hazánkban termelik. Brányi Mária alpolgármester (Fidesz–KDNP) arról beszélt, a Bakony Expo nem csupán vásár, hanem találkozási pont. Hozzátette, a rendezvény létrehozását ezúttal is széleskörű összefogás segítette, amelyben az önkormányzat mellett a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége (MAGOSZ) és az Agrárminisztérium is részt vett. Jakab István, az Országgyűlés alelnöke, a MAGOSZ elnöke a kiállítókat méltatva elmondta, az Expo nemcsak a vidéket és a várost hozza közelebb egymáshoz, hanem az embereket is. Takács Szabolcs, a Veszprém Megyei Kormányhivatal főispánja elmondta, a megyében 4500 gazdálkodó több mint 160 ezer hektárnyi területalapú támogatásra jogosult. Reményét fejezte ki, hogy az országba érkező Közös Agrárpolitikai támogatásból minél több megyei vállalkozás részesülhet. A főispán arról is beszélt, a rendezvényre kitelepült a kormányablakbusz, ahol a látogatók többféle ügykörben intézhetik ügyeiket.

Fotós: Penovác Károly / Napló

A megnyitón a veszprémi önkormányzat és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara helyi tisztségviselőiből, valamint szakemberekből álló zsűri több kategóriában díjazta a kiállítókat. Az élelmiszert előállítók között a Csékei Méhészet, az italoknál a Sümegi Pálinkaház képviselője, a kézművesek között a Füredi Szappan, míg az innovatív termékeknél az Ínyencmester képviselője vehetett át díjat. A vásár nagydíját a tökmagból termékeket készítő Peiba Termelő és Kereskedő Kft., míg a különdíjat a Gyimesbükkről érkező vendégek érdemelték ki.

Fotós: Fotó: Penovác Károly Veszprém Megyei Napló

A látogatók több mint 160 termelővel és kézművessel találkozhatnak az expón. Kiemelt szerepet kap a méz és a mézes termékek, ételek, emellett a többi között vadhúsok, szarvaskolbász, sült gesztenye, csilis termékek, tejtermékek, szörpök, édességek, tökmagos termékek, valamint számos további kézműves és termelői portéka közül válogathatnak a látogatók.