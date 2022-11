A legdigitálisabb hazai kkv címet idén egy veszprémi cég, a Klausz Melinda vezette kozossegi-media.com (Klausz Social Group Kft.) nyerte. A díjat a Virgo Tudásmegosztó konferencián adták át.

Klausz Melinda cége ezúttal a 25. szakmai díjat vehette át, korábban többek között a VeszprémFest, Rozé, Rizling, Jazz Napok közösségimédia-kommunikációjáért a Magyar Marketing Szövetség, közösségi konfliktuskezelésért a KREATÍV Influ’ ARANY díját is megkaphatta, de díjakat kaptak már városmarketing- és hotelmarketing-projektjeikért is, illetve az Év Marketing Nagykövete megtisztelő címet is megkapta már a marketingszakmától.

Hogy a digitális térben elsők tudnak lenni a vállalkozások között, talán annak is betudható, hogy korábban a Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Karának marketingvezetőjeként Klausz Melinda az országban elsőként vezette be a kart is a közösségimédia- felületekre, elsőként livestreamingelt, készített kiterjesztettvalóság-kiadványt a Veszprémi Egyetemi Napoknak, s mind a mai napig a közösségimédia-felületek kapcsán oktat, kutat és ezeken kommunikál/hirdet cégeknek, állami szervezeteknek és városoknak.