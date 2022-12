Pétfürdői olvasónk Veszprémben vásárolt december 1-én nagy értékű televíziót, a helyszínen kártyával fizetett. Arra a típusra, amit megvett, a szerkesztőségünknek elküldött levele szerint az áruház tíz hónapos hitelidőszakot hirdetett november 2-a és december 31-e között, 79 999 forint összeget megjelölve. Azonban a számlán ettől eltérő, 109 996 forint szerepelt. „Tudni akarom, hogy miből, hogyan keletkezett a két vételár közötti 29 997 forint különbség" – írta olvasónk nekünk címezve a kérdést, amivel mi megkerestük fogyasztóvédelmi szakértőinket és megmutattuk nekik azt a hirdetést is, amit szintén a pétfürdői férfitől kaptunk, ugyanis kivágta az áruházlánc egyik reklámújságjának egy oldalát. Azon karácsony előtti ajándékbeszerzési ajánlat olvasható, egy tévére vonatkozik a december 6. és 18. közötti időszakban, áruhitelt említ, tíz hónapos futamidővel, nulla százalékos teljes hiteldíjmutatóval, de arra is felhívja a figyelmet a hirdetés, hogy a kölcsönre vonatkozó információkat máshol részletezi. S már a dátumok sem egyeznek.

A Fogyasztóvédők Magyarországi Egyesületének szakértői úgy vélik, ebben az ügyben nagyon kevés információ alapján kellene válaszolniuk, így nem tudunk igazán tanácsot adni. Meg kellene nézni alaposabban ugyanis például a fogyasztó által említett számlát, és azt, hogy az áruházlánc akciója, amelyet reklámújságjában hirdet, minden üzletére, a veszprémire is vonatkozik-e, erről a reklámkiadványban adott-e tájékoztatást. Általánosságban elmondható, hogy az áruhitelek esetében a reklámokban nem kötelező az összes fontos részletet ismertetni, de más módon kötelező tájékoztatni a vevőket azokról. Vásárláskor csak azok alapos elolvasása, megértése után érdemes fizetni, kölcsönszerződést aláírni, amivel hosszabb időre kötelezzük magunkat el. Azt is tudni kell, hogy a teljes hiteldíjmutató ugyan tartalmazza a kamat mellett többek között a kezelési költséget is, de egyes esetleges extra díjakat nem.

Szeretnénk segíteni olvasónknak, de ha már a vásárlás előtt nem volt eléggé körültekintő, akkor csak azt javasolhatjuk neki, hogy első lépésben – ha még nem tette meg – írja meg panaszát a vállalkozásnak, ha pedig a kereskedő válasza alapján nem tisztázódik a helyzet, nem derül ki számára egyértelműen, elfogadhatóan, hogy mi okozza az árkülönbséget, akkor éljen bejelentési jogával, kérje az akciózás kivizsgálását a kormányhivatalban működő fogyasztóvédelmi hatóságnál. Azzal párhuzamosan saját ügye rendezése érdekében békéltető testületi eljárást kezdeményezhet.

Olvasóink fogyasztóvédelmi kérdéseiket más témákban is elküldhetik szerkesztőségünknek a [email protected] e-mail-címre, a szakértői válaszok lapunkban jelennek meg.