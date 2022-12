Azt mondta, megpróbálják népszerűsíteni azokat az éttermeket, cukrászdákat, amelyek egész évben nyitva vannak. Legnagyobb tapasztalat az, hogy jóval több olyan különleges hely van a Balatonon, amely nyitva tart a hidegebb hónapokban is, mint azt bárki is gondolná. A legtöbb balatoni vállalkozó ugyanis nem foglalkozik azzal, hogy beszéljen erről a nyilvánosságnak. Ők abban bíznak, hogy a minőség, a szakértelem hosszabb távon meghozza a hírnevet, ami kell a sikerhez. Ez az egyik oka annak, hogy mindig csak ugyanaz a tizenöt–húsz étterem, kávézó szerepel a sajtóban. Tulajdonosaik nyitottabbak az új kommunikációs felületek iránt, rendszeresen találkoznak újságírókkal, eljárnak olyan turisztikai fórumokra, ahol népszerűsítik szolgáltatásaikat.

Fekete Tamás, a BTSZ alelnöke szerint jóval több azoknak a kulináris helyszíneknek a száma, amelyek megérdemelnék, hogy figyelmet kapjanak a médiában, különleges kínálatuk miatt. Ezért a BTSZ arra összpontosít, hogy ezeket a szolgáltatókat felkutassa és rávegye a nyitottságra. Az alelnök aláhúzta, az idei őszi kampány sikeres volt, mert soha nem látott mértékben tudósított a sajtó, a közösségi média a Balaton történéseiről. Ennek egyik oka, hogy sikeres sportolók, orvosok, kommunikációs szakemberek segítségével népszerűsítették az őszi Balatont.

– Egyeseknek elég az, ha a tévéből ismert celebekkel népszerűsítik kínálatukat, megpróbálják hatalmas hírként „eladni” a sajtónak, hogy egy tévés személyiség kávézót nyitott a településen – fogalmazott Éskovács Péter sajtótanácsadó. Szerinte a balatoni kampányok szervezőinek is meg kell újítaniuk kommunikációs üzeneteiket, különös tekintettel a fiatalokra. – Amire a boomerek (a világháború után, 1941–1965 között született generáció – a szerk.) vevők, arra az Y és az X generáció már alig nyitott, a Z és alfa generáció pedig már nem is akarja érteni azokat az üzeneteket, amelyeket a klasszikus kommunikációs csatornákon kapnak. Így alapvető, hogy meg kell újítani a balatoni turisztikai kommunikációt – mondta Éskovács Péter. Hozzátette, vannak olyan dolgok, amelyeket kortól és nemtől függetlenül mindenki értékel, ez pedig a teljesítmény és a minőség. Ez az oka annak, hogy a Nyitott Balaton akció népszerűsítésére olyan sportolókat kértek fel, akiknek szavára mindenki odafigyel. Ezért szerepelt az akcióban tizennyolcszoros ironman, BMX magyar bajnok és Európa egyik legismertebb vitorlázója.

Éskovács szerint jövő tavasszal a kerékpáros turizmus lendül fel majd igazán a Balaton körül, hiszen ma már Budapestről is el lehet tekerni a tó partjára, és több bringaközpont is épült a régióban. A kulináris turizmusnak jót tesznek a nemrég átadott Michelin-csillagok is, amelyekből jutott bőven a Balatonra. Így az időjárás szeszélyétől független, minőségi kulturális események lehetnek az utazók kedvencei jövőre.