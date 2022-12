Az MTI-nek küldött keddi közlemény szerint karácsonykor Budapest, szilveszterkor és a jövő év elején pedig Eger a legnépszerűbb település a Szallas.hu-n foglaló vendégek körében. Az egy főre jutó, egy éjszakára szóló átlagár 16 ezer forint, 23,5 százalékkal több, mint tavaly, és 45 százalékkal drágább, mint 2019-ben. A karácsonyt otthonuktól távol töltők fele wellness-szálláshelyet választott. A foglalások 48 százaléka hotelbe, 23 százaléka apartmanba, 16 százaléka vendégházba, 10 százaléka panzióba, 3 százaléka egyéb típusú szálláshelyre szól.

Budapest, Hévíz, Eger, Gyula és Zalakaros eddig a legnépszerűbb úti cél, a top 10-es ranglistára még Cserkeszőlő, Pécs, Siófok, Hajdúszoboszló és Szeged került fel.

A legnagyobb hazai turisztikai régiók közül karácsonykor Észak-Magyarország (20,55 százalék), a Balaton (15,46 százalék) és a Dél-Alföld (13,95 százalék) részesül legnagyobb arányban a foglalásokból.

Az észak-magyarországi régióban pedig Eger, Miskolc, Szilvásvárad, Parádfürdő, Egerszalók és Miskolctapolca a legkeresettebb.

Szilveszterre is többen kelnek útra: a tavalyihoz képest több mint duplájával nőtt eddig az előfoglalások száma, de 2019-hez képest is 20 százalékos a bővülés. A legtöbben Egerben, Szegeden, Pécsett, Gyulán és Siófokon koccintanak éjfélkor. Az új év első két hónapja is bizakodásra ad okot az adatok alapján, már most kétszer annyi foglalás áll bent, mint tavaly ilyenkor, 2019-hez viszonyítva pedig csaknem 10 százalékkal nőtt az előfoglalási arány – közölték.