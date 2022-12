Az összejövetel legfőbb célja az érintett települések 2022-es rendezvényeinek áttekintése volt, ám talán ennél is fontosabb, hogy a részt vevő önkormányzatok a jövőre vonatkozóan is megerősítették együttműködési szándékukat. Ez pedig annak egyenes következménye, hogy a helyben élők részéről igencsak pozitív fogadtatás és komoly érdeklődés mutatkozott az EKF-es rendezvények iránt, hiszen idén olyan produkciók is megvalósulhattak, amilyenekre korábban talán senki sem számított. Erről beszélt Gyurka Miklósné hegymagasi, Tóth Csaba lesenceistvándi, Bedő Lajos zalahalápi, Táborosi László uzsai polgármester, ahogy a balatonedericsi programok szervezője, a Nagycsaládosok Nyirád és Lesence Vidéki Egyesülete képviseletében megjelent Antal Zoltánné Márta is.

Ami a 2023-as évet illeti, a lesencevidéki kezdeményezéshez csatlakozott Badacsonytomaj, illetve Zala megyéből Sármellék és Vindornyafok. A hét önkormányzat és az említett egyesület a 2023-as esztendőre összesen 97 millió forint támogatást nyert kulturális és művészeti programok megvalósítására. Erről Egyed Enikő projektmenedzser tájékoztatta a résztvevőket.

Gere Henriette, az EKF régiós koordinátora arról beszélt, hogy sokan éltek a támogatási lehetőségekkel az infrastruktúra fejlesztése és a programok megvalósítása terén. Mindez a kölcsönös előnyök alapján történt, hiszen a kultúra kiterjesztése közös érdekünk. A Lesencevidék ebben élen járt, és nem véletlen, hogy kezdeményezésükhöz időközben többen is csatlakoztak.

Dancs Zoltán projektmenedzser és Varga József házigazda, hegymagasi alpolgármester (jobb szélen) köszöntötte a meghívott vendégeket Fotó: Szijártó János/Napló

Dancs Zoltán projektmenedzser egy bejelentéssel lepte meg a résztvevőket. Mint mondta, a finnországi Oulu lesz Európa kulturális fővárosa 2026-ban, amelyhez csatlakozhatna egy magyar küldöttség is, innen, a régióból. Ebben katalizátorként a Tapolcai Finn Barátok Körére is számítanának, s ezt a rendezvényen részt vevő egyesületi elnök, Bolla Albertné is megerősítette. Számos ötlet került még felszínre a továbbiakban az együttműködés jegyében, s a kötetlen hangulatú beszélgetéshez a finom Szent György-hegyi borok remek alapot szolgáltattak.