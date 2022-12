A csali, a ,,kis befektetés – hatalmas hozam" hatására az áldozat regisztrál az ajánlott oldalon, ahol megadja e-mail címét és telefonszámát, a csalók pedig felveszik vele a kapcsolatot. Innen aztán egyenes út vezet a hiszékeny áldozat bankszámlájának teljes kifosztásához, ami nemritkán többmilliós tétel is lehet.

A befektetési csalások száma jelentősen megnövekedett ez évben a korábbi évekhez képest, és főként a kriptovalutába történő befektetés vált a befektetési csalások fő témájává. A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat (NBSZ) szervezetén belül működő Nemzeti Kibervédelmi Intézetet (NKI) emiatt nagy hangsúlyt helyez a megelőzésre, bár a szoftver-sérülékenységek és információbiztonsági fenyegetések nyomon követésére is hozzájuk tartozik, ahogy a védett szerveknél bekövetkező biztonsági események kivizsgálása, kezelése is. Ugyanakkor – s ezt a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Nemzeti Kibervédelmi Intézet munkatársa lapunk megkeresésére is megerősítette – nem ellenőrzik az internet-felhasználást, és nem tiltanak semmilyen honlaphoz való hozzáférést, csupán figyelmeztetnek a veszélyes helyekre.

Ami most kifejezetten aktuális, az a már említett kriptovalutás csalás, amely az áldozatokat a kis befektetéssel elérhető nagy hozammal csábítja. Az úgynevezett Dakken Group néven működő csoport által elkövetett csalások kapcsán az NKI-hoz is több bejelentés érkezett, és a csalók esetenként akár több millió forinttal is megkárosították az áldozatokat. Az esetek közös jellemzője, hogy az e-mailek minden esetben dakkengroupos címek voltak, az eddigi esetek alapján bejelentett telefonszámok, amelyekről a csalók telefonáltak, pedig általában +44-es hívószámmal kezdődnek. Néhány példa: +447488812586, +447897077456, +442039875233, +41449715478. Ha ilyen vagy ehhez nagyon hasonló számról érkezik hívás, azt ajánlott blokkolni.

A csalók jellemzője, hogy tört magyarsággal, részben magyarul, részben angolul beszélnek telefonon. A felhasználót először a dakkengroup[.]com weboldalra navigálják, és bitcoin-befektetésekkel foglalkozó oldalak segítségével tőzsdei adatokra hivatkozva, nagy hozamú befektetési lehetőségekkel győzik meg a felhasználót. Ismert olyan eset, amikor a csalók azt állították, hogy ,,robotokkal, magas hatékonysággal keresnek kriptót", sőt a Dakken Group honlapján még grafikont is mutatnak a ,,hozamról". Így fordulhat elő az is, hogy bizonyos személyeket nem egyszer, hanem akár több alkalommal is kifosztanak, s egészen addig tartják vele a kapcsolatot, amíg van esély pénzszerzésre. A csalók, miután elnyerték a felhasználó bizalmát, először kisebb, majd később egyre nagyobb összegeket vonnak le az áldozat számlájáról. Gyakorlatilag a felhasználó szeme láttára utalnak el pénzt a számlájáról, majd belépve a Dakken Group-oldalra, az áldozatnak megmutatják, hogyan „jövedelmezik a pénze”. De ez csak virtuálisan létezik, az áldozatok pénzét egy internetes számlára utalják, ahonnan azonnal eltüntetik az összeget, sem az utalás visszavonására, sem a valós tulajdonos meghatározására nincs esély.

Éppen ezért a Nemzeti Kibervédelmi Intézetet hangsúlyozottan hívja fel a figyelmet arra, hogy a kis befektetéssel nagy hozamot, ,,meggazdagodást" ígérő hirdetéseket hagyják figyelmen kívül a felhasználók, de gyanakvással fogadják azt is, ha valaki (vagy ilyen hirdetéshez köthető alkalmazás) egy program letöltésére kér minket, ha a ,,jóakaró" telefonáló sürgetőleg lép fel, illetve „kihagyhatatlan ajánlattal” keres meg bennünket. Ha mégis megtörtént a baj, az áldozat tegyen feljelentést a rendőrségen és azonnal zároltassa bankszámláját.