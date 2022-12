- Az önkormányzati gépkocsikat eddig is piaci áron tankoltuk. Ez nem vonatkozott a mezőgazdasági erőgépekre, amelyeket megtankolhattak, ha volt üzemanyag - mondta a veol.hu kérdésére Sövényházi Balázs, Nemesvámos polgármestere. - Az emelés talán azért jobb az önkormányzatnak - ha fogalmazhatok így -, mert így a közelben is elérhetők lesznek üzemanyagkutak, ahol remélhetőleg lesz elég tankolnivaló.

A településvezető felhívta a figyelmet arra is, a téli időszakban a hóeltakarítás mellett síkosságmentesítési feladatai vannak az önkormányzatnak, ahol az említett erőgépekkel is dolgoznak. Rámutatott arra, a cégek és azok, akiknek vállalkozásuk van, piaci áron tankoltak, ezért a lakosságot érinti a 160 forintos áremelkedés. Úgy vélte, valószínűleg több külföldi piaci szereplő is hoz majd üzemanyagot az országba, így nem csak a MOL készleteivel lehet számolni, ami a piacnak jót tehet.

Bálinttal Veszprémben beszélgettünk a hirtelen életbe lépett Mikulás-napi döntésről. Lapunknak elmondta, várható volt, hogy ez bekövetkezik, a kérdés az volt, mikor.

– Természetesen fáj, fájni fog - mondta. - Azért is, mert egy kissé elkényelmesedtem, városon belül is autóval közlekedem, de most megfontolom, hogy a közösségi közlekedés szolgáltatásait veszem majd igénybe, azaz buszozni fogok a jövőben.

Fotós: Szijártó János/Napló

A tapolcai Csécs Zoltán úgy fogalmazott, nincs abban semmi meglepő, hogy a kormány megszüntette az üzemanyagárstopot. Úgy gondolja, ezt már előbb meg kellett volna lépni.

- Már tavaly is lehetett tudni, nem tart örökké az üzemanyagárstop. Sőt eleve nem lett volna szabad a lakossági fogyasztók részére ársapkát bevezetni. Sokkal inkább a vállalkozói, szolgáltatói szférának lett volna szerencsés a kedvezményes ár, hiszen a számukra megnövekedő költségek azonnal beépültek az árakba, ami végül ugyanúgy a lakosságra hárult. Ez a konstrukció az inflációt gerjesztette. Persze van más gond is, hiszen több helyen üzemanyaghiány alakult ki, amit meglátásom szerint az egyes ellenzéki sajtóorgánumok következetes tevékenysége miatt meginduló felvásárlás okozott. Emiatt többet vásároltak az emberek, mint amennyire szükségük volt - tette hozzá Csécs Zoltán.