-Nálunk nagyon nagy hagyománya van a karácsonyi készülődésnek, fogalmazott Rádóczy Andrea. A Balatonfüreden lévő 65 szobás Hotel Golden Lake Resort tulajdonos-igazgatója, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége leköszönő balatoni régióvezetője felidézte, a tradíció nagyon fontos a 2006. december 15-i nyitás óta. Kiemelten kezelik az ünnepi dekorációt, a szállodában minden helyszínen van karácsonyfa, a lobbiban, az étteremben, minden emeleten, a wellnessben, a konferenciateremnél. Az épület előtt is ünnepi hangulat uralkodik: színes fényekkel világítják meg a szálloda homlokzatát is, illetve a szaunát, a nádast, a kinti pezsgőfürdőt, különleges a terasz. December 23-tól január 8-ig, a téli szünet végégig lesz karácsonyi pompában az épület. Az év végi hangulatot szolgálja a napi karácsonyi sütemény kóstoló, a kinti medencénél forralt bort kínálnak a jégbárban, a megújult panoráma finn szaunában karácsonyi tematikájú szeánszokat rendeznek. Ünnepi hangulat jellemző a gasztronómiára is. A vendégekkel közösen díszítik fel a fenyőfát, december 24-én, szobáikba mézeskalács szíveket tesznek. Külön gondolnak a gyerekekre, sok gyermekes család érkezik, lesz bűvész show, lufi hajtogató, arcfestés, mozi karácsonyi filmekkel. Bemutatkoznak a helyi borászok, büszkék rá, hogy velük szemben van a Balaton legnagyobb műjégpályája. A vendégek jellemzően két éjszakára foglalnak, a szilveszter hamar teltházas lett, a karácsony, a két ünnep közötti idő, 2023 első hete háromnegyed házzal működik. Szilveszterkor érkezik tarokk kártyás jósnő, lesz fotótükör vicces kellékekkel, parázs hangulatra számítanak a brazil szamba show-val, a Dj.-vel, a sztárfellépő Veréb Tamás színész, énekes lesz. Főként hazai vendégek érkeznek, és jellemzően utolsó pillanatban foglalnak. Nő a külföldi vendégéjszakák száma is, melyben jelentős az üzleti turizmus is. A tulajdonos dinamikus kampányba kezdett a szlovák, cseh és lengyel piacon, mely már megmutatkozik a forgalomban Az osztrák és német vendégek nyáron jönnek. A járvány előtt 70 százalékos foglaltság volt, most 58 százalék. Sok tényező befolyásolja a forgalmat, például az is, hogy sok szálloda nyílt az ország északi és keleti részén.

Az alsóörsi, 31 szobás Wellness Hotel Larobában szintén nagyon fontosnak tartják az ünnepi dekorációt, erről Kirchner László tulajdonos beszélt. Az ünnepi díszlet nem csak a hangulatot teremti meg, hanem a ráhangolódásban is segít mindenkinek. A szállodában több helyen elhelyeztek fenyőfát, így a rendezvényteremben is, ahol a vendégekkel együtt dísztik majd fel. Kiemelten kezelik a gasztronómiát, karácsonykor gyertyafényes vacsorával, ünnepi menüvel készülnek a vendégeknek. Azt tapasztalják, hogy egyre jellemzőbb, hogy a családok inkább szállodában töltik a karácsonyt és a szilvesztert is, kikapcsolódnak, pihennek. Jóval hosszabb a téli szünet, így január első hete is közel teltházas lesz náluk, ahogy a karácsony is, szilveszterre pedig már kora ősszel lefoglalták az összes szobát. A szállodába belföldről érkeznek a vendégek, karácsonykor és szilveszterkor főként párok jönnek. Szilveszterkor élő zene szórakoztatja őket, a veszprémi Summer Band Zenekar, valamint Varga Feri és Balássy Betty művész házaspár. Tűzijátékkal, tombolával köszöntik az újévet. A téli szünetben jellemzően többgyermekes családok érkeznek az egész országból, többen innen járnak síelni Eplénybe. A szülők pihenése alatt a gyermekekkel animátorok foglalkoznak, lesz például kézműves foglalkozás, bábozás, rajzolás, festés, hogy mindenki jól érezze magát.