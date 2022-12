– Nyolc éve vagyunk itt „hátul”, az út melletti soron. Eredetileg két sor volt, de mivel megfogyatkoztak a kinti árusok, először szó volt arról is, hogy megszűnik a kinti árusítás, hiszen a vásárcsarnok átalakítása volt tervben – mondta egyikük, aki nem akarta elárulni a nevét. – Ez most szünetel, viszont a parkolási helyzet változása miatt a hátsó, „második sort” megszüntetik.

Az árusok úgy tudják, ez januárban történhet meg. Mint megtudtuk, az év első két hónapjában féláron kapják a helyeket a bérbeadótól, de mivel „előrébb” kell költözniük, többet kell fizetniük havi 30 ezer forinttal, ami számukra nagy érvágás. Egyikük megjegyezte, önhibájukon kívül kell költözniük, ezért nem tartja jogosnak az ekkora emelést. Úgy fogalmazott, hogy„felzárkóztató időszak” lenne ildomos tavasztól. Összeszámolták a kedvünkért, legalább nyolc embert érint a parkolóépítés miatti költözés. Egy hölgy a mosdót tette szóvá: 200 forintot fizetnek egy alkalommal – mint bárki más –, ám szerinte „ez nem korrekt”, mert nekik a piac a munkahelyük, amiért talán járna ingyenes mosdóhasználat is.

Fotós: Nagy Lajos/Napló

Salga Balázs, a VKSZ Zrt. városüzemeltetési igazgatója érdeklődésünkre megerősítette, hogy 2023-tól változik az iparcikkpiac elárusító helyeinek elosztása. Az árusok már csak egy sorban lesznek elhelyezve a vásárcsarnok oldalán, mivel a számuk kevesebb, mint a korábbi években. A változtatás mellett is maradnak kiadatlan elárusító helyek, amelyekre várnak még jelentkezőket. Azokon a területeken, ahol korábban árusok voltak kedden és pénteken, a piacra érkező vásárlók parkolhatnak, valamint a kereskedők tárolhatják árujukat. A helypénz kapcsán az igazgató elmondta, eddig az árusok két sorban árultak, és ezért eltérő díjat fizettek. A jövő évtől azoknak a bérlőknek emelkedik a díja, akik az új helyen árulnak.

Fotós: Nagy Lajos/Napló

Salga Balázs leszögezte, a helypénz díja 2015 óta nem változott, többek között azért, hogy támogassák az iparcikkpiac árusait. Ami a mosdóhasználatot illeti, a vásárcsarnok épületének 1998-as felújítása óta a vásárcsarnok illemhelyét vállalkozó üzemelteti, az asztalbérlők és az iparcikkpiac bérlői egyaránt a nyilvános illemhelyet használhatják az azt üzemeltető vállalkozó által meghatározott feltételek szerint. Az iparcikkpiac bérlőinek kérésére a vásárcsarnokot üzemeltető VKSZ Zrt. egyeztetést kezdeményez a vállalkozóval az árusok számára kedvezőbb feltételek kialakítására.