Tavaly januártól szeptember végéig országos átlagban a halálozások száma jelentősen visszaesett az egy évvel korábbi – a koronavírus-járvány miatti – magas bázishoz képest, közölte a KSH Kommunikációs Főosztálya. Ez a tendencia Veszprém vármegyében is érvényesült: 2022 első három negyedévében 3623-an hunytak el, 8,1 százalékkal kevesebben, mint 2021 azonos időszakában. Mérséklődött ugyanakkor az élve születések száma is 3,3 százalékkal: a vármegyében 2117 gyermek jött világra. A lakosság száma – a születések és halálozások egyenlegeként – 1506-tal csökkent. A vármegye népessége 339 291 volt az időszak végén. A lakosság száma az elmúlt tíz évben folyamatosan csökkent, ennek mértéke azonban az utóbbi években mérséklődött, ám még így is kedvezőtlenebb az országos átlagnál, hívták fel a figyelmet a KSH kiadványában.

Az adatok szerint a vármegye lakosságának 51,7 százaléka volt nő, számuk mintegy 12 ezerrel haladta meg a férfiakét. A korcsoportonkénti eloszlás azonban nem egyenletes: a férfiak száma 54 éves korig magasabb, mint a nőké. Érdekesség az is, hogy a legnépesebb korcsoport a 45–49 éveseké több mint 29 ezer lakossal, vagyis a vármegye lakosságának több mint 8,5 százaléka tartozik ebbe a korosztályba. A 65 éven felüli lakosság aránya megközelítette a 22 százalékot. Az elemzésben kitértek arra is, a házasodási kedv csökkent, a tavalyi első három negyedévben 1868 pár kötött házasságot, ez az adat 11 százalékkal kevesebb, mint 2021 azonos időszakában.