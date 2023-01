Ahogy az már régóta hagyomány, ezúttal is a városháza üléstermébe várta az önkormányzat a város legnagyobb adófizető vállalkozásait. Az eseményen Áldozó Tamás polgármester – a megszokottól eltérően – nem három, hanem hat céget emelt ki, melyek az adóbevételek felét fizették be a város büdzséjébe.

– A top 6-ba a Texitál, a Szerencsejáték Zrt. és a Boeing Hungary került be, a harmadik legtöbb helyi adót az Astotec fizette be, a második helyre a Pápai Hús került, a legtöbb adóforinttal pedig ezúttal is a Yanfeng Kft. járult hozzá a város kasszájához, mindannyian nagyon jelentős szereplői a helyi gazdaságnak – fogalmazott az eseményen Áldozó Tamás. – Az látszik, hogy az adóbefizetések nőnek, melyek mögött reálgazdasági folyamatok vannak, nagyobb bevételből kell több adót befizetni. Ezzel párhuzamosan, ha azt nézzük, hogy a városban a tudományos kutatások által azonosított vásárlóerő nő, az azt eredményezi, hogy ebből a bevételből az ott dolgozók is nagyobb jövedelemhez jutnak, ezáltal több árucikket képesek megvásárolni.

Mint elhangzott, a Yanfeng mintegy 1740 főt foglalkoztat, éves forgalma pedig meghaladta a 160 millió eurót. A programon a meghívottak előadást hallhattak Hortay Olivértől, a Századvég Konjunktúrakutató Zrt. energia- és klímapolitikai üzletág-vezetőjétől, aki az európai energiaválságról beszélt.