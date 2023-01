A legegyszerűbb megoldásként az adóelőleg-nyilatkozat online benyújtását javasolja a hatóság, ami a NAV honlapjáról elérhető Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazással (ONYA). Ehhez KAÜ-azonosításra (például belépés az Ügyfélkapun) van szükség. A webes felület a kitöltést is segíti, mivel az új nyilatkozatban a NAV által ismert adatok már szerepelnek. Az online beküldött dokumentumot a NAV automatikusan továbbítja a megjelölt munkáltatónak, kifizetőnek.

Természetesen továbbra is ki lehet tölteni a nyilatkozatot papíron, amit aláírva, két példányban személyesen kell átadni a munkáltatónak. Ehhez letölthetők az ajánlott nyilatkozatminták és a kitöltési útmutatók a NAV honlapjáról.

Aki már a januárra vonatkozó fizetésében érvényesítené a kedvezményeket, annak az első bérszámfejtés előtt kell nyilatkoznia. Az év közben érvényesített kedvezmények automatikusan bekerülnek a NAV által készítendő adóbevallási tervezetbe.

Továbbra is adóalap-kedvezmény jár a 25 év alatti fiataloknak. Nekik ugyanis nem kell személyi jövedelemadót fizetniük az összevont adóalapba tartozó, törvényben meghatározott egyes jövedelmeik után a kedvezmény havi összegéig, ami

2023-ban 499 952 forint. Ez 74 993 forint adómegtakarítást jelenthet havonta. Ehhez nem kell nyilatkozni, mert a munkáltató automatikusan figyelembe veszi ezt a kedvezményt. Újdonság a magasabb összegű családi kedvezmény a beteg gyermeket nevelő családok számára. Tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek után a családi kedvezmény összege 66 670 forinttal emelkedik havonta. Ugyancsak újdonság a 30 év alatti anyák - a már említettel azonos mértékű - kedvezménye, amelyet az a 25. életévét betöltött fiatal anya érvényesíthet, akinek a vér szerinti vagy örökbefogadott gyermeke - vagy magzat - után a családi kedvezményre való jogosultsága 2023. január 1-jétől nyílik meg.

A személyi kedvezmény mértéke a minimálbér emelkedéséhez igazodva idén 77 300 forint, ami a gyakorlatban havi 11 595 forint adómegtakarítást jelent. A korábbi személyi jövedelemadó-kedvezmények mindegyike (négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye, első házasok kedvezménye, gyermekek után járó családi kedvezmény, személyi kedvezmény) továbbra is érvényesíthető, a jogosultsági feltételek nem változtak.