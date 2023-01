Mint megtudtuk, a kamara 2022 őszén javasolta a kormánynak, hogy az exportpiacra termelés esetén a kiszállított termékek előállítói mentesüljenek a NETA-fizetési kötelezettség alól. A kormányzat is érzékelte ezen javaslat indokoltságát, és rövid időn belül módosította az adójogszabályokat. A Magyar Közlönyben 2022. november 7-én megjelent – az extraprofit adókról szóló 197/2022. (VI. 4.) Korm. rendelet népegészségügyi termékadóval összefüggő módosításáról szóló – 441/2022. (XI. 7.) Korm. rendelet megoldást hozott a korábbi problémára. A módosítás eredményeként népegészségügyi termékadó mentessé váltak azok a belföldi piacon NETA-köteles termékek, amelyek változatlan formában, vagy végtermék előállításához történő felhasználást követően bizonyíthatóan külfölsön értékesítenek. A NETA-mentesség a módosítás következtében már kiterjed az exportra szánt termékek alapanyagául szolgáló, önállóan a belföldi NETA-fizetési körbe tartozó termékekre is, amelyekre a vonatkozó törvény korábbi hatálya kötelezettséget írt elő. Az exportált terméket előállító vállalkozásnak a végtermék előállításához felhasznált összetevő mennyiségét hitelt érdemlően igazolnia kell.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara - mint írják közleményükben - üdvözli az általa is kezdeményezett jogszabály-változást. Az új szabályozás révén az alapanyagokat akár belföldről beszerző, de termékeiket exportra értékesítő vállalkozások sem kerülnek hátrányba ezáltal a külpiacokon a külföldi versenytársakkal szemben. A kamara javasolja, hogy a belföldi piacra szánt termékeknél is szünjön meg a halmozódó NETA-fizetés az összetett összetevőjű termékek esetében.