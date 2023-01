A szervezetek a kukorica posztregisztrációs fajtakísérletek eredményét tizenhatodik alkalommal publikálták, s erről közös közleményt is kiadtak. Mint írják, a kísérletek célja, hogy az objektív eredmények birtokában a felhasználók kipróbált, megfelelő mennyiség és minőség elérésére képes fajták közül választhassanak. A szervezők a kísérleti helyszíneket évről évre bővítik, hogy az ország eltérő adottságú területeiről, minden régiójából érkezzenek adatok a kísérletbe. A kiértékelést a Nébih végezte.

Takács Géza, a VSZT elnöke szerint a kukorica-fajtakísérletek történetének legnehezebb termesztési szezonjában nyert objektív eredmények rendkívül hasznos visszajelzést adnak a gazdálkodók számára, mert a klímaváltozás miatt hasonlóan szélsőséges időjárásra a jövőben is számíthatunk.

Petőházi Tamás, a GOSZ elnöke úgy fogalmazott, az évekkel ezelőtt kidolgozott, jól átgondolt kísérleti módszertannak köszönhető, hogy a tavalyi, viszontagságos évben is sikeres volt a fajtakísérlet, és az eredmények segítségül szolgálnak a gazdáknak a tervezéshez.

Győrffy Balázs, a NAK elnöke arról szólt, hogy a tavalyi esztendőben óriási károkat szenvedtek el a növénytermesztők. Az aszály miatt a kukorica termőterületének mintegy harmadán, 280 ezer hektáron nem tudták a gazdák betakarítani a termést, vagy be kellett silózni a növényt. A fajtakísérleti eredményekre alapozva összeállított ajánlati fajtalista ezért is ad biztos támpontot a gazdák számára a fajtaválasztáshoz, hiszen látható, hogy melyek azok a növények, amelyek ilyen körülmények között is viszonylag jól teljesítenek.