– A helyi termékek értékesítésének elősegítésére nyertünk korábban Leader-forrásból pályázati támogatást. Akkor alakítottuk ki vásárterünket. Arra gondoltunk ugyanis, hogy a nagy átmenő forgalom miatt – manapság is mintegy négyezer jármű halad át naponta a falun – jó helye lenne településünk központjában – kezdte tájékoztatását Szaller Zsolt polgármester, amikor a hétéves Hétvezér Termelői Piacról kérdeztük. Aki járt már a községben, láthatta, hogy nemcsak praktikus, jól kihasználható elhelyezkedése szempontjából, hanem kialakítása is különleges. Ennek okáról a faluvezetőtől megtudtuk, azt szerették volna, hogy amikor nem a gazdák asztalaiként szolgálnak a pavilonok, akkor térplasztikai elemként gazdagítsák a környék látványát. Pontosan megterveztek, megterveztettek minden részletet, szakértők tanácsait megfogadva ügyeltek a táj, a színek, a formák összehangolására, Magyar János veszprémi építész és Hencz Helga tájépítő mérnök közreműködésével. Ugyanis ez is sokat számít, az itt élőknek és a piactér vonzereje szempontjából ugyancsak. Ezért úgy érezheti a nagygyimóti önkormányzat, egy álom valósult meg és még az árusítórész bővítését tervezik.

Jurtára emlékeztet a pavilonok alakja, ezért kapta a vásár a Hétvezér Termelői Piac nevet. Mellettük egy fehér épületben az önkormányzat működtet boltot, amiben minden nap kaphatóak helyi termények, termékek. A piacon szombatonként 8 és 11 óra között kínálják portékáikat az árusok. Szaller Zsolt arról szintén beszélt, hogy eleinte tartottak attól, lesz-e érdeklődés, félve szervezték meg az első piacnapot. Akkor a pusztagyimóti majorból hozta el a sajtkészítő finomságait és egy órán belül mind elkeltek a tejtermékek. Azóta megkedvelték a vásárlók a füstölt hústermékeket ide hordó eladót, keresettek az árui, a helybeli méhész mézei hasonlóképp, a faluban virágot termelők választéka szintén. A szomszédos falvakból tojással, zöldségekkel, gyümölcsökkel, savanyúságokkal szoktak érkezni őstermelők Nagygyimótra. Decemberben olyan alkalmat tartottak, amikor kézműves szépségek között is lehetett válogatni. A kosárfonó és fonott termékeket készítő is már ismerős lehet a vevőknek, pedig ő távolabb lakik. S manapság is szívesen fogadják azok megkeresését a szervezők, akik árusítanának itt.