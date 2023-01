Idén a közösségi közlekedés térnyerésének lendületet adhat az üzemanyagárak emelkedése, a decemberben életbe lépett, a korábbiaknál is utasközpontúbb új menetrend, a teljessé vált 40 darabos KISS motorvonatflotta és a szinte már csak korszerű motorvonatokkal kiszolgált elővárosi vasúti forgalom. Továbbá a Volánbusz 2018 óta több mint 1800 új és komfortos járművel bővülő autóbusz-állománya is hozzájárulhat ahhoz, hogy még többen tegyék le az autót és válasszák a közösségi közlekedést.

A MÁV-START járatain 2022-ben közel 97 millió, a MÁV-HÉV járatain 63 millió fizető utas utazott vonattal. Ez annak figyelembe vételével is jó eredmény, hogy az év elején még éreztette hatását a pandémia és a korlátozások egy része, ám az utasforgalom már alig marad el a járvány előtti utolsó év, 2019 adataihoz képest. Az otthoni munkavégzés számos munkakör esetében részlegesen azóta is megmaradt, ennek hatására – a MÁV-START adatai alapján – eltolódás mutatkozik a bérletvásárlások felől a menetjegyes utazások irányába.

Más szempontból is a vásárlási szokások változása érzékelhető, ugyanis egyre nagyobb teret nyernek az online és önkiszolgáló felületek. Az online, azaz az Elvira menetrendi tervezővel vagy a MÁV applikációval jegyet váltó utasok aránya a tavalyelőtti 28 százalékról 35 százalékra emelkedett 2022-re a MÁV-START esetében. Mobilalkalmazással vásárolt az utasok 24 százaléka, az Elvirán pedig 11 százaléka. A MÁV-START pénztári értékesítése a 2021-es 42 százalékról 38 százalékra esett tavaly, a fedélzeten vásárolt jegyek aránya 16 százalékról 9 százalékra mérséklődőtt, míg az automatás jegyvétel részesedése 12 százalékról 18 százalékra emelkedett. Ez utóbbi köszönhető annak is, hogy a legutóbb megrendelt 375 új jegykiadó automata túlnyomó részét (350 darab) már kihelyezte tavaly a MÁV-START. Jelenleg már több mint félezer automata áll az utasok szolgálatában főként Budapest elővárosi hálózatán és a jelentősebb forgalmú vidéki, illetve balatoni állomásokon, megállóhelyeken.

Tavaly nem csak többen utaztak, de hosszabb távot is tettek meg: míg 2021-ben 3,1 millárd utaskilométert regisztrált a MÁV-START, addig 2022-ben már 4,75 millárd. Az a tendencia is megmutatkozik, hogy a rövid távú utazások száma a fővároson kívül lecsökkent, a város és város közötti hosszabb távú utazások száma viszont növekvő pályán van. Ide sorolható az is, hogy tavaly a TramTrain hálózaton 847 ezer utazás volt Szeged és Hódmezővásárhely között, az utasforgalmi próbaüzemének kezdete óta pedig már közel egymillió utazáshoz vették igénybe a vasútvillamos-járatokat.

Kánikula idéjén irány a Balaton

A 2021-es egész szezon alatt elért évtizedes rekordnál is többen választották a MÁV-START járatait a Balatonhoz történő utazáshoz. A menetrendi fejlesztések, a gyakoribb eljutási lehetőségek, a korszerűbb járműpark is éreztették a pozitív hatásukat. A teljes szezon során több mint 3 millióan utaztak vonattal a tóhoz, vagy onnan tovább, illetve a balatoni állomások között. Azonban nemcsak a megugrott utasszám fémjelezte a tavalyi évet, számos kedvezménnyel is igyekezett a társaság népszerűsíteni a járatokat mind a távolsági, mind a turisztikailag kiemelt vonalain. A 2022-es főszezon elejére több tóparti állomásra és megállóhelyre is telepített jegyértékesítő automatát a vasúttársaság, a számuk így 37 darabra nőtt a balatonparti állomásokon. Ennek is köszönhetően a Balatont érintő utazásra szóló jegyekből a 2021-es 180 ezer darabos értékesítéssel szemben a tavalyi főszezonban közel 510 ezer darabot automatákból vásároltak az utasok.

Volánbusz

A Volánbusz 2022-ben 6,9 milliárd utaskilométer-teljesítménnyel 539 millió utast szállított a járművein. Az utazási kedv is kezd visszatérni, a járvány előtti teljes év, 2019 utasforgalmának már több mint 80 százalékát elérte a busztársaság. A helyközi szolgáltatás mellett a Volánbusz helyi járatai 64 település lakosságát szolgálják ki, a nagyvárosok közül Szegeden 35, Egerben 28, Győrben 25, Székesfehérváron csaknem 20, Nyíregyházán 13, Szolnokon pedig csaknem 12 millióan utaztak a társaság helyi járatain.

Az eladási arányokat tekintve az összes országosan eladott helyi és helyközi díjtermék 82 százalékát a buszok fedélzetén, 8 százalékát pénztáraknál, 3-3 százalékát automatákból, illetve mobiljegyként, a fennmaradó részt pedi ügynöki rendszerben, a MÁV-START jegyértékesítési rendszerében, illetve internetes csatornákon vették meg tavaly.

A Volánbusz esetében – hasonlóan a MÁV-START-hoz – a Kajla-jegyek értékesítésében egyértelműen a nyár volt a csúcsidőszak: a nyári vakáció ideje alatt 14 700-an, a téli szünetben 1 300-an, a tavaszi szünetben pedig 550-en vásároltak Kajla-jegyet. - írja a mavcsoport.hu.