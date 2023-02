Benesch Antal főborász vallja, hogy a borok címkéit fürkészve gyakran találkozhatunk a cuvée kifejezéssel, ami arra utal, hogy az adott palackban rejlő ital házasítással készült.

– Az eljárás nem jelent mást, mint különböző szőlőfajták – esetleg dűlők – borainak szakszerű összepárosítása annak érdekében, hogy egy izgalmasabb, harmonikusabb és összetettebb bor legyen az eredmény. A házasítás ismert és gyakran alkalmazott borkészítési eljárás. Tükrözi egyrészt az adott pincészet termőterületeinek jellemvonásait, de befolyásolja a házasítás jellegét az is, hogy mi a borászi cél. A folyamat lényege röviden: különböző tételek és különböző dűlők összepárosítása úgy, hogy a legjobban bemutassák a fajták és a különböző területek adottságait. Arra törekszünk, hogy az összeházasított borok egymást erősítsék, különleges harmóniát kialakítva – összegzi az eljárást Benesch Antal főborász.

A házasításnak mint borkészítési eljárásnak szigorú szabályai vannak, nagy körültekintést és tudást igénylő folyamat. Ismerni kell hozzá az összeházasítandó fajták és borok tulajdonságait, és a házasítás arányát is meg kell határozni. Amikor feltüntetik a címkén, hogy egy adott cuvée milyen összetevőkből áll, általában a borban a legnagyobb arányban lévő szőlőfajta neve szerepel elsőnek, majd ezt követi a többi összetevő felsorolása, a házasításban lévő arányuk alapján, csökkenő sorrendben.

– Februárban kezdődött a pincészetnél az alapborok és az önálló fajtaborok esetében is a házasítás. A tavalyi év extrém forróságának hatása teljes mértékben megjelenik borainkban. Szüret végén még reméltem, most már biztosan kijelenthetem, hogy lesznek különlegességek a boraink között. Fehér birtokborunk esetében – a 2021-es évjárathoz hasonlóan – a rajnai rizling és olaszrizling lesz hangsúlyos, és „fűszerként” megjelenik majd benne egy kis Sauvignon Blanc. Törekszünk arra, hogy – az előző évekhez hasonlóan – megtaláljuk az igazi balatoni bor receptjét – magyarázta Benesch Antal. A főborász elmondta azt is, hogy az érseki pincészet Sauvignon Blanc és rajnai rizling fajtaborai idén is két dűlő és különböző klónok házasításából fognak állni. 2022 őszén sikerült mindszentkállai birtokukról biológiai érésű (teljesen beérett) rajnai rizlinget szüretelni, így biztosan ki tudnak hozni egy prémium kategóriás, kis tételszámú rajnai rizlinget, amit minimum fél évre eltesznek palackos érlelésre – tette hozzá a főborász.