"Az új év mindig újragondolásra késztet. Több mint tíz éve működünk a Budapest út 58-ban. Innen indult a vállalkozásunk, s lett ma már félmilliárdos éves forgalommal büszkélkedő ökovállalkozás, webáruházzal, nagykereskedőkkel, budapesti üzlettel, sőt még exporttal is. A veszprémi üzlet a gyökerünket jelentette. Sok kedves ismeretség, nehéz és vidám pillanatok helyszíne. Sajnálattal azonban azt kell most mondjuk, hogy bezárjuk. Az internetes vásárlás térhódítása, valamint a gazdasági válság minket is arra késztet, hogy arra fókuszáljunk, ami magában hordozza az előrelépés lehetőségét. Nincs baj a viharral, ha az ember készül rá. Üzletünk február végéig tart nyitva. Kedves vásárlóinkat addig is várjuk. Márciustól pedig találkozzunk újra webáruházunkban!" – olvasható pár napja a veszprémi Zöldbolt közösségi oldalán. A környezetvédelemre mindennapjaikban kimondottan figyelők körében szintén terjed a számukra szomorú hír. Bár a változás miatti keserűség csak részben indokolt.

Zelenák Adrián tulajdonos kérésünkre megerősítette a közzétett információt, és azzal egészítette ki, hogy a vállalkozás tovább él, de a továbbiakban a netes rendelésekre koncentrálnak. A vásárlóknak, akik ragaszkodnak az ökotermékekhez vagy ezután igyekeznek áttérni használatukra, még kedvezőbb is lehet ez az értékesítési forma. Igaz nem válogathatnak személyesen boltpolcokon, de pénzt spórolhatnak. Azt is megjegyezte a cégvezető, hogy a környezetvédelemre vevőként figyelők részéről van igény áruikra, sőt, jellemzően felfelé ível a tendencia, de inkább az interneten keresztüli vásárlásoknál jellemző ez. Ezért a döntés kapcsán bizakodó, ugyanakkor megemlítette, hogy benne is előtörtek nosztalgikus gondolatok a veszprémi Zöldbolt okán, nem csak a törzsvevőkben, ugyanis Magyarországon innen indult az ökotermékek árusítása, az első ilyen kereskedésként hozta létre, érzelmileg máig kötődik hozzá. RZ

Fotó: valamelyik fotós készít külső képet ma, 0202 vagy Penovác Karcsi keres archív belső fotót