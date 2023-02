– A munkáltató tájékoztatási kötelezettsége bővült. Például a munkakörök meghatározásakor, leírásakor az eddigieken kívül több részletet kell ismertetnie, a dolgozó feladataira, egyéb juttatásaira tekintettel. A munkaviszony kezdetét, tartamát is írásban kell előre közölnie. Továbbá el kell mondania, hogy mely napokon osztható be a munkavállaló, s mikor meddig tarthat munkaideje, mikor szoktak túlórát elrendelni a cégnél. A munkaviszony megszüntetésekor pedig az azzal kapcsolatos szabályokat kell a foglalkoztatottal ismertetnie a munkaadónak, például azt, hogy meddig tarthat a felmondási idő attól függően, melyik fél mond fel – mondta el Mürkl Mónika, a Magyar Szakszervezeti Szövetség területi képviselője, és hozzátette: a munkaadónak képzési politikájáról szintén tájékoztatást kell adnia, ha például az adott munkakörre vonatkozó teljesítendő tanfolyamokat maga szervezi. Azt ugyancsak tudatnia kell a munkatársakkal, mely hatóságokhoz fizet utánuk közterheket, s e téren a határidő hét napra rövidült. Így a dolgozók utánanézhetnek, valóban be vannak-e jelentve.

Más területeken szintén módosultak az előírások, többek között a munkáltatói tájékoztatási kötelezettségek, a szabadságtípusok, kiadásuk, a felmondási védelem terén, a munkaviszony megszüntetése, az állásidő, a 16 éven aluliak alkalmazása, a pihenőidő és a határozott idejű foglalkoztatás kapcsán. Olvasóink a munkaügyi szabályváltozásokkal kapcsolatos kérdéseiket elküldhetik szerkesztőségünknek a [email protected] e-mail-címre, a szakértői tájékoztatások lapunkban jelennek meg.