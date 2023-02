Mint megtudtuk, március 15-étől, KAÜ-azonosítóval már megnézhető az adóbevallási tervezet. Ez azok számára is elérhető, akik csak most regisztrálnak az Ügyfélkapun. Aki mégis ragaszkodik a hagyományos megoldáshoz, az idén is kérheti a NAV-tól szja-bevallási tervezetének postázását.