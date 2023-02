Veszprém az előkelő hetedik helyen végzett az Európa legjobb út célja (European Best Destination) közönségszavazáson, valamint megkapta a kontinens legjobb családbarát városi desztinációja különdíjat a napokban. Porga Gyula polgármester (Fidesz–KDNP) ennek kapcsán arról beszélt, a versenyen elért eredmény fontos mérföldkő azon az úton, amelynek célja, hogy Veszprém Európa húsz legélhetőbb városa közé kerüljön a maga kategóriájában 2030-ra. Hozzátette, a szakmai elismerésben a város gazdag kulturális kínálata és épített öröksége mellett az Európa Kulturális Fővárosa 2023 cím játszotta a főszerepet. A polgármester köszönetet mondott a turisztikai irodának a pályázat összeállításáért. Úgy vélte, az elismerésnek köszönhetően több turista érkezhet Veszprémbe.

Bérczi Beáta, a Veszprémi Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezetője kiemelte, a versenyen való részvétel és előkelő helyezés nagyban növeli Veszprém turisztikai láthatóságát. Elmondta, a European Best Destination egy brüsszeli székhelyű utazási honlap, a kontinens leglátogatottabb és legnépszerűbb turisztikai portálja. A szervezet nemzetközi médiacsoportokkal is együttműködik, így a versenyen való részvétellel mértékadó és rendkívül látogatott nyugat-európai és amerikai médiumokban is szerepelhetett Veszprém. Az ügyvezető felidézte, 2021-ben szakmai szervezetek döntése nyomán került be a húsz kiemelt desztináció közé a város, amely lehetővé tette a versenyen való részvételt. Ezután angol nyelvű pályázati anyagot készítettek, amelyben a város múltját és legnépszerűbb attrakcióit mutatták be, majd a helyi és az országos sajtóban is népszerűsítették a várost, valamint hirdették a közönségszavazást. A húsz város közötti végső rangsor ugyanis egy online szavazáson dőlt el: a részt vevő településekre 178 országból mintegy 700 ezer szavazat érkezett. A versenyt Varsó nyerte 140 ezer szavazattal, Veszprém közel 41 ezer szavazatot kapott, ami nem sokkal maradt el a hatodik helyezett Essentől.