A működési támogatásra minden üzlettulajdonos pályázhat, aki 2000 fő alatti településen működtet olyan kisboltot, ahol jellemzően napi fogyasztási cikkeket, alapvető élelmiszereket értékesítenek. Az elnyerhető támogatás mértéke üzletenként 1 és 3 millió forint közötti, amely egyszeri, egyösszegű, száz százalékban előfinanszírozott és vissza nem térítendő. Az igénylők körében fontos kritérium, hogy nem árusíthat ugyanazon árusítótérben dohányterméket, továbbá nem mér ki szeszes italt.

Németh András és felesége, Szilvia Nyirádon működtet kisboltot, és egy régóta tervezett fejlesztést tudnak pályázati támogatással megoldani. - A fejlesztéshez nem volt elég alaptőkénk, így egy 2021-ben kiírt Magyar falus pályázatra nyújtottuk be támogatási igényünket. Ebben egy helyi vállalkozó, Antal Zoltánné Márta segített nekünk, ő már rendelkezett gyakorlattal ebben a tekintetben. A pályázat nagy előnye, hogy vissza nem térítendő támogatásként igényelhettük. Nagy örömünkre el is nyertük a kért összeget, amelyet a vállalkozás fejlesztésére fordíthatunk - tudtuk meg Németh Andrástól. Mint mondta, tetőt húznak a meglévő épületre, ami egyrészt energetikai szempontból is előnyös lesz, másrészt raktározási lehetőségeik is bővülnek.

A családi vállalkozás egyébként 1992-ben indult Nyirádon, és azóta folyamatosan kiszolgálja a helyi igényeket. Németh András hozzátette, hogy a multinacionális vállalatok egyre nehezebb helyzetbe hozzák a kisboltokat, amelyek szerinte most már csak úgy tudnak talpon maradni, ha betagozódnak egy hazai üzletláncba, és ezáltal javulnak az árubeszerzés, illetve a piacon maradás feltételei. Természetesen a jobb működési feltételekhez az állami támogatás is hozzájárul, ahogy az történt Németh Andráséknál.