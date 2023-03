Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter, országgyűlési képviselő ünnepi köszöntőjében arra hívta fel a figyelmet, hogy higgyük el, ez a beruházás Magyarországon történik, hiszen egy sikeres vállalkozó nem csak magára, hanem a közjóra is gondolt. Mindamellett az állam egy olyan képzési reformot, és pályázati rendszert dolgozott ki, amely lehetővé teszi, hogy akinek elképzelései vannak, azok valóban meg is valósuljanak.

- Elszoktunk attól, hogy sikertörténetekre hívjuk fel a figyelmet, de ami most Nagyvázsonyban történik, sikertörténet - jelentette ki a miniszter. - Mindez azt mutatja, hogy a korábban megálmodott szakképzési reform megvalósulóban van. Ez nem csak egy személy és egy cég sikere, hanem általuk egy régió sikere is.

Pölöskei Gáborné, a Kulturális és Innovációs Minisztérium szakképzésért felelős helyettes államtitkár köszöntőjében más mellett arról is beszélt; ez az átadás ismét egy mérföldkő.

- Ahhoz, hogy jó szakképzést műveljünk, ahhoz elengedhetetlen, hogy mindezt együtt tegyük a gazdálkodó szervezetekkel - hangsúlyozta. - A közös képzés lehetőséget teremt arra, hogy az iskola és a vállalkozók a tudásukat összehangoltan adják át a gyerekeknek.

A helyettes államtitkár kijelentette azt is, az ágazati képzőközpont is egy lehetőség, mégpedig arra, hogy azok a duális partnerek is belépjenek a képzésbe, akik egyedül nem képesek erre. Jelenleg 200 ágazati képzőközpont működik az országban.