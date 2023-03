Azt mondta, számos sportversenyt is szerveznek a tónál, így feltehetően megtelnek a szálláshelyek. Főként a futók és a kerékpárosok lepik el ilyenkor a Balatont, mert a téli bezártság után a friss levegőn szeretnének mozogni. A sportprogramok mellett számos kulináris, kulturális eseményt is tartanak a régióban és nagy igény lenne nagyszabású, ingyenes családi eseményre.

– Az említett programokat szeretnénk integrálni a Nyitott Balaton akcióba, amelynek célja, hogy megmutassuk, a Balatonon nem csak nyáron zajlik az élet, fogalmazott Fekete Tamás. Kiemelte, az akcióban olyan rendezvényeket is szeretnének szervezni, melyekkel megmozgatják a helyieket. A forgalom miatt célszerű volna az is, ha a tó két partján élők látogatnák egymás eseményeit. A sok program közül Siófokon nagy érdeklődésre számítanak a tojás és nyúlfutamon, amelyet a Balatuning Egyesület szervez húsvét vasárnapján. Ezen a családi futóversenyen a profik mellett, a legkisebbek kerékpárral, görkorival, rollerrel (nem elektromossal) kísérhetik szüleiket a futásnál. A lurkók kutyájukat is „benevezhetik" a jó hangulatú megmérettetésre. A résztvevőket a verseny végén húsvéti fogásokkal kínálják. A futáshoz kapcsolódó esemény már három éve a tojásevő verseny, ugyanis a futam végén kezdődik a tojáskirály választás, női és férfi kategóriában. A feladat: ki kebelez be hamarabb öt darab felszeletelt főtt tojást? Hogy ebből se maradjanak ki a kisebbek, van tojáskirálylány és -királyfi választás is, az ő feladatuk a tojáspucolás. A futóverseny zárásaként az összes résztvevőt megvendégelik a húsvéti büfében sonkával, tojással, kaláccsal és tormával, egy pohár innivalóval.

Idén a balatoni mesehős, Füred Kapitány kincsvadászatainak szervezői csatlakoznak az akcióhoz. A turisztikai mesehős jóvoltából ajándékokat kapnak a gyerekek, így másnap is kedvet kaphatnak egy nagyobb kiránduláshoz, hogy felfedezzék a Balaton kincseit az északi és a déli parton egyaránt. A tapasztalatok szerint sok környékbeli gyerek és szülő követi Füred Kapitányt. A déli parti rendezvényeken lehet majd találkozni füredi, tihanyi és balatonkenesei családokkal. KE

