VESZPRÉM A Veszprémi Szakképzési Centrumnak elsődleges feladata, hogy minél jobban képzett munkaerőt biztosítson a térség vállalkozásai számára. Ezen cél eléréséhez a nappali oktatás mellett kiemelt jelentőségű a felnőttek oktatása is.

– Az elmúlt időszakban nagy energiákat fektettünk abba, hogy a felnőttek szakmai oktatásában minél nagyobb létszámban, minél jobb minőségben tudjunk részt venni – fogalmazott Pap Máté, a Veszprémi Szakképzési Centrum (VSZC) kancellárja azon a csütörtöki sajtótájékoztatón, amelyen a VSZC és a Konform Bázis Kft. együttműködése volt fókuszban.

Kiderült: az új szakképzési törvény egy rugalmas keretrendszert tudott tető alá hozni az oktatás megszervezésére, ahol az elsődleges szempont volt a vállalati igények figyelembevétele. Ugyanakkor mind az oktatásszervezés, mind a tananyagtartalom területén is történtek olyan változások, amelyek a piaci szereplők jelzései alapján érkeztek.

– A felnőttek oktatásának nagyon kedvező feltétele lett 2020-tól, hogy az első két szakma, illetve egy szakképesítés ingyenesen elérhető mindenki számára, függetlenül attól, hogy korábban ki hány szakmával rendelkezett – fogalmazott Pap Máté. – Ez a lehetőség nemcsak magánszemélyek, hanem az intézmények számára is nyitott.

Elhangzott, a gazdasági szereplők úgy tudnak bekapcsolódni ebbe a programba, hogy a saját munkavállalóik iratkoznak be a képzésbe, és a munkahely a saját munkavállalóinak a duális partnereként jelenik meg a képzésben.

– A szakképzési centrum felel a képzésért és biztosítja az oktatás koordinálását, az oktatás minőségének az ellenőrzését, a munkahely pedig duális képzőként jelenik meg – tette hozzá a kancellár.

– Fontos, hogy a munkavállalói képzés kapcsán megfelelő minőségű szakmai oktatás valósuljon meg a felnőttek körében – erről már Kavalecz Gábor, a VSZC főigazgatója beszélt. – A Komfort-Bázis Kft.-nél is megfelelő eszközök vannak ahhoz, hogy minőségi oktatás folyjon, amihez a centrum adta az oktatókat.

Elmondta azt is, hogy a rugalmasság mellett fontosnak tartják a minőséget is, ezért vannak képzéskimeneti követelmények. – Tisztában vagyunk vele, hogy a Komfort Bázis Kft.-nél a megfelelő szakmai tudás adott, hiszen olyan munkavállalókról beszélünk, akik akár több évtizede az adott szakmában dolgoznak – emelte ki Kavalecz Gábor. – A mi feladatunk az az oktatók segítségével, hogy megfeleljenek az elvárásoknak. Most már nem különül el annyira az elméleti és a gyakorlati tudás, hanem projektfeladatokon keresztül ez összemosódik.

Kerekes Attila, a Komfort-Bázis Kft. ügyvezető igazgatója azzal kezdte, várták, hogy egy hatékony rendszer alakuljon ki, amihez komoly érdekük fűződik, hiszen jól képzett és elhivatott kereskedőkre van szükségük. – Duális képzőhellyé váltunk a kamara minősítése alapján, minden üzletünk a megye és a régió minden egyes területén erre megkapta a képesítését – mondta Kerekes Attila. – Az a stratégiánk, hogy a saját dolgozóinkat tudjuk magasabb képzettségi szintre emelni, amire sok energiát fordítunk.

A Veszprémi Szakképzési Centrum jelenleg 150 partnerrel dolgozik hasonló modellben, ahol az első kereskedelmi értékesítő 13 vizsgázót a Komfort-Bázis Kft. adta.