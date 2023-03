Kiemelte, az ingatlan nyugati, középső és keleti részén is egy-egy új épület készül. A terület nyugati oldalán egy kétszintes kiállítótér épül, ahol installációkat mutatnak be. Az ingatlan középső részén épülő földszintes, magas tetős épület kávézóként üzemel majd, míg a keleti oldalon épülő egység gyermekfoglalkoztatónak ad helyet. Az új épületek között egy rendezvénytérként is használható, védett, parkos tér jön létre. A kivitelezési munkák várhatóan június végére fejeződnek be. A fejlesztés az európai uniós Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) pályázati támogatásából és önkormányzati forrásból, összesen közel nettó 1,68 milliárd forintból valósul meg. A Deák utcában ezzel párhuzamosan, a fejlesztés túloldalán lévő parkolóban 36 új, térkövezett parkolóhelyet alakítanak ki, ennek költsége nettó 42 millió forint.