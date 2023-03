– A téli, tavaszi és őszi hónapokban egy-egy tagunk vállalja, hogy áthív magához más BK-tagokat, és együtt, egy helyszínen látják vendégül a látogatókat. Egymást ajánljuk, egymástól tanulunk és egyébként is szívesen töltjük együtt az időt. A tematikában a régió vendéglátó szakképző központjaival is együttműködünk – mondta Laposa Bence, a BK elnöke. Egy helyszínen minimum háromfogásos, tematikus menüsort kínálnak a kör tagjai a vendégséfek és borászatok közreműködésével. A menü előre megkomponált és meghirdetett, az ételsor bemutatja a részt vevő éttermeket. Egy pohár BalatonBor pedig a menü része. – A főételt mindig a helyszínen készítik, az előétel és leves, valamint a desszert a körhöz tartozó vendégséfek munkája, a borokat pedig a kör borászai kínálják. A helyszíneken különféle programokat is lehet látni – tette hozzá Joó Zoltán, a BK elnökségi tagja, a rendezvénysorozat egyik ötletgazdája. A BK számára fontos a képzés, oktatás, ezért a pénteki előkészületekre meghívnak több szakácstanulót, akik segítik a séfek munkáját. Ezáltal motiválják, inspirálják és szakmai fejlődésében segítik a diákokat. A Gyertek át hozzánk! című sorozat első állomása, március 10-12-én, a keszthelyi John’s Pub-ban szervezik meg. A részletekről közösségi oldalukon lehet tájékozódni.