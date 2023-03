A pályázatra 2374 települési önkormányzat nyújtott be érvényes támogatási igényt – vármegyénkből 163 –, ezzel országosan mintegy 180-190 ezer család kapott téli tüzelője beszerzéséhez segítséget, melyhez a kormány 5 milliárd forint támogatást biztosított. Az Agrárminisztérium irányítása alá tartozó állami erdőgazdaságok idén is jelentős mértékben kivették a részüket a program megvalósításából, a nyertes önkormányzatok évente 80-90 százalékban tőlük vásárolnak. A Bakonyerdő Zrt. is fontos szerepet vállalt ebben, mondta el lapunknak Patocskai-Lunk Eszter, az erdőgazdaság kommunikációs vezetője.

– Erdőgazdaságunk február elejéig közel 170 település számára biztosította az igényelt szociális tűzifa mennyiségét, melyből több száz család részesült. Működési területünkön 136 Veszprém, 23 Zala, 7 Győr-Moson-Sopron vármegyei település volt érintett. Társaságunk összesen 7 452 köbméter keménylomb és 96 köbméter lágylomb tűzifát szolgált ki az érintett önkormányzatoknak, melyet február közepéig maradéktalanul elszállítottak. Volt olyan önkormányzat, amely több száz köbméter tüzelőt vásárolt, de átlagban a 30-70 köbméter közötti mennyiség volt jellemző – tájékoztatta lapunkat Varga László, a Bakonyerdő Zrt. vezérigazgatója.

Az elmúlt 12 évben az állami erdőgazdaságok 1.8 millió köbméter, fenntartható módon kezelt erdőkből származó szociális tűzifát biztosítottak az igénylő önkormányzatok számára, miközben a tűzifa programban is folyamatosan teljesítik a lakosság kiszolgálását. Magyarországon az erdőgazdálkodás alapja a fenntarthatóság, ami azt jelenti, hogy a hatósági engedéllyel rendelkező fakitermelések nem veszélyeztetik az erdők létét, nem csökkentik az erdők területét és nem rontják a természetességi állapotukat. A fakitermelés tervszerű gazdálkodás része, amit mindig az erdő megújítása követ.