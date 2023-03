Az energiaválság okozta nehézségek, a finanszírozási bizonytalanságok – ahogy minden települést – a zirci önkormányzatot is jelentősen érintik, ennek ellenére sikerült biztosítani az intézményi rendszer további működtetésének feltételeit és a folyamatos fejlődés lehetősége is nyitva áll – erről Ottó Péter polgármester beszélt a képviselőtestületi ülésen, a költségvetési rendelet megalkotásáról szóló napirend során. A városvezető néhány főbb számadatot is ismertetett, a működési keret például másfél milliárd forintos nagyságrendű. Ennek teljesítését segíti, a forrásteremtés annak is köszönhető, hogy a múlt évben az önkormányzat a képviselőtestület döntése nyomán szigorú takarékossági intézkedéseket vezetett be, így több mint 260 millió forintos az előző évi működési pénzmaradvány. A felhalmozási költségvetés több mint 1,8 milliárd forint, a maradvány ez esetben is jelentős, majdnem négyszáz millió forint.

A működési bevételek nagyságrendje 160 millió forint, a helyi adókból várható bevétel több mint 320 millió forint. A Zirc és a települési társulások által fenntartott intézmények működtetési feladataira több mint 760 millió forintos állami támogatást kap a város az önkormányzat lapunkhoz eljuttatott tájékoztatása szerint.

További, folyamatos fejlesztések szintén szerepelnek a célok között. Ezek elsősorban pályázati forrásokból valósulhatnak meg, a város takarékos és fegyelmezett működtetése, a tervezett költségvetés mellett. A pénzügyi tervezést is megnehezítette a háborús infláció jelentős költségnövelő hatása, az abból adódó bizonytalanságok, ezért amit lehetett, a város költségvetési tartalékba helyezett. A tartalékok között a legjelentősebb összegű a százmillió forintos fejlesztési tartalék. Az a város költséghatékonyabb, olcsóbb működtetését elősegítő energetikai beruházásokra, elsősorban a közvilágítás korszerűsítésére biztosíthat – a tervezett bevételek kedvező alakulása esetén – lehetőséget. A polgármester hangsúlyozta: az önkormányzat a jelenlegi nehéz helyzetben is próbál előre menekülni.